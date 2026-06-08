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Casi 1,500 hondureños buscan completar noveno grado con pruebas de validación

Las evaluaciones permiten acreditar las competencias adquiridas por jóvenes y adultos fuera de las aulas para que puedan completar el noveno grado y continuar su formación en educación media.

Casi 1,500 hondureños buscan completar noveno grado con pruebas de validación

Jóvenes y adultos de los 18 departamentos realizaron pruebas para acreditar el noveno grado y retomar sus estudios en Honduras. Las evaluaciones midieron competencias en lectura, escritura y lógica matemática para que los participantes puedan continuar en educación media.
Tegucigalpa, Honduras

Un total de 1,475 jóvenes y adultos de los 18 departamentos del país participaron en las pruebas de Reconocimiento, Validación y Acreditación (RVA), una iniciativa que busca facilitar el retorno al sistema educativo de personas que no lograron finalizar la educación básica.

Las evaluaciones fueron aplicadas por la Secretaría de Educación para reconocer y certificar los conocimientos que los participantes han adquirido a lo largo de su vida mediante experiencias laborales, sociales y personales.

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La prueba mide competencias en lectura, escritura y lógica matemática, conocimientos necesarios para que los participantes puedan acreditar el noveno grado y continuar su trayectoria en las diferentes modalidades de educación media disponibles en el sistema educativo hondureño.

La directora de Currículo y Evaluación de la Secretaría de Educación, Mirian Ochoa, explicó que participaron personas mayores de 17 años que, por distintas circunstancias, no pudieron concluir su educación básica y que permanecieron fuera del sistema educativo durante al menos un año.

Más de 1,400 jóvenes y adultos participaron en las pruebas de validación para acreditar sus conocimientos y retomar sus estudios.

Más de 1,400 jóvenes y adultos participaron en las pruebas de validación para acreditar sus conocimientos y retomar sus estudios.

Según la funcionaria, la estrategia ofrece una nueva oportunidad para que los beneficiarios continúen sus estudios, obtengan un título de bachillerato y mejoren sus posibilidades de ingresar al mercado laboral o cursar una carrera universitaria.

Romina Kasman, especialista en educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), destacó que el programa beneficia a personas de los 18 departamentos de Honduras que buscan terminar el noveno grado y avanzar hacia la educación media.

Por su parte, Mónica Fernández, coordinadora de Gestión Educativa de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, explicó que las pruebas forman parte de una iniciativa regional que también se desarrolla en Guatemala y El Salvador.

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La evaluación brinda a jóvenes, adultos y adultos mayores la oportunidad de acreditar los conocimientos adquiridos fuera de las aulas y retomar el grado académico que dejaron inconcluso.

El proyecto se ejecuta en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana del Sistema de la Integración Centroamericana (CECC/SICA), la Unesco y la RED ITC.

Los participantes que cumplan con las competencias establecidas podrán recibir una certificación que les permitirá continuar sus estudios y avanzar en su proceso de formación y superación personal.

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Redacción La Prensa
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