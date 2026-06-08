Educación niega que maestros fallecidos o que no dan clases sigan cobrando salarios

Tegucigalpa, Honduras

La ministra de Educación, Arely Argueta, descartó que hasta el momento existan casos comprobados de maestros fallecidos o docentes que no imparten clases, pero que continúan recibiendo salarios dentro del sistema educativo público. La funcionaria explicó que, tras las revisiones internas realizadas por la Secretaría de Educación (Seduc), no se han encontrado evidencias que respalden las denuncias sobre supuestas irregularidades en la planilla docente. “No tenemos en este momento información que confirme esas denuncias. Serán los organismos de investigación quienes deberán determinar si existen irregularidades”, expresó Argueta. La titular de Educación detalló que la institución cuenta con mecanismos de supervisión mediante las direcciones departamentales y municipales, encargadas de verificar la asistencia del personal y detectar posibles ausencias injustificadas.

Según la ministra, cuando se identifican incumplimientos se aplican las medidas administrativas correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el sistema educativo. Las declaraciones de Argueta se producen después de que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtiera sobre señales preocupantes de posibles riesgos de corrupción en el manejo del sistema de recursos humanos de la Secretaría de Educación. La organización señaló, mediante un pronunciamiento, que la falta de rendición de cuentas podría exponer los fondos públicos al desvío y a una administración inadecuada. La ASJ también denunció que la Secretaría de Educación se ha negado a entregar información completa sobre la planilla del personal docente y administrativo.