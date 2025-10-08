  1. Inicio
Hondureña podría viajar al espacio con SERA Space

Isabella Arévalo representa al país en esta misión histórica donde hay más de 35 mil participante y ella lleva la delantera en el puesto 31.

La capitalina Isabella Arévalo en el Estilo en el Fashion Show Honduras 2025.
San Pedro Sula, Honduras,

La agencia internacional SERA Space ha lanzado una convocatoria global para seleccionar a seis personas que viajarán al espacio como parte de una misión civil sin precedentes.

El proyecto busca representar la diversidad humana en una experiencia transformadora fuera de la Tierra, y entre las aspirantes destaca la hondureña Isabella Arévalo, creadora del proyecto Viaje con Isabella.

Isabella, conocida por su contenido educativo y cultural en redes sociales, ha movilizado a miles de seguidores con el lema “Honduras al espacio”.

Su participación no solo representa un sueño personal, sino también una oportunidad para visibilizar a Centroamérica en el ámbito aeroespacial. “Este sueño es el de un país entero que mira al cielo y cree que todo es posible”, escribió en su canal.

La selección de los seis viajeros se basa en votaciones públicas y en el impacto social de cada candidato. Isabella ha utilizado plataformas como TikTok y YouTube para compartir su visión, que incluye llevar elementos culturales catrachos al espacio, como símbolos arqueológicos, textiles y narrativas ancestrales.

“Solo me suman puntos cuando entran a mi perfil de X, YouTube y TikTok a mirar, comentar y compartir los videos que subo con el hashtag #seraspace”, explica Isabella, quien actualmente ocupa el puesto 31 entre más de 35 mil participantes de diferentes países.

“En esta etapa del concurso estoy publicando videos sobre información del espacio, y en algunos aparezco con la capa; todos llevan el hashtag #seraspace, que pueden compartir para ayudarme”, destaca la joven capitalina.

Isabella también invita a otros hondureños a sumarse al concurso: “Si quieren participar conmigo, pueden crear su perfil en startappt.me/sera_mission_control_bot/app?startapp=8HZXCEP6”. Además, los anima a escribirle para despejar cualquier duda que tengan.

