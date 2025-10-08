Hondureña podría viajar al espacio con SERA Space

San Pedro Sula, Honduras,

La agencia internacional SERA Space ha lanzado una convocatoria global para seleccionar a seis personas que viajarán al espacio como parte de una misión civil sin precedentes. El proyecto busca representar la diversidad humana en una experiencia transformadora fuera de la Tierra, y entre las aspirantes destaca la hondureña Isabella Arévalo, creadora del proyecto Viaje con Isabella. Isabella, conocida por su contenido educativo y cultural en redes sociales, ha movilizado a miles de seguidores con el lema “Honduras al espacio”.

Su participación no solo representa un sueño personal, sino también una oportunidad para visibilizar a Centroamérica en el ámbito aeroespacial. “Este sueño es el de un país entero que mira al cielo y cree que todo es posible”, escribió en su canal. La selección de los seis viajeros se basa en votaciones públicas y en el impacto social de cada candidato. Isabella ha utilizado plataformas como TikTok y YouTube para compartir su visión, que incluye llevar elementos culturales catrachos al espacio, como símbolos arqueológicos, textiles y narrativas ancestrales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Solo me suman puntos cuando entran a mi perfil de X, YouTube y TikTok a mirar, comentar y compartir los videos que subo con el hashtag #seraspace”, explica Isabella, quien actualmente ocupa el puesto 31 entre más de 35 mil participantes de diferentes países.