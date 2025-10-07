Juan Osorio y Eva Daniela celebran su amor con una boda llena de emoción y estrellas

El productor mexicano Juan Osorio, de 68 años, y la actriz Eva Daniela, de 30, sellaron su historia de amor el pasado sábado 4 de octubre en una ceremonia íntima y profundamente emotiva celebrada cerca de León, Guanajuato, tierra natal de la novia.

La pareja, que inició su relación en 2021 tras colaborar en la telenovela "¿Qué le pasa a mi familia?", mantuvo su compromiso en secreto hasta que Televisa Espectáculos reveló imágenes exclusivas del enlace.

Frente a unos 120 invitados, entre ellos figuras del espectáculo como Livia Brito, Catherine Siachoque, Miguel Varoni, Ana Belena, el actor venezolano Daniel Elbittar, los novios intercambiaron votos cargados de ternura y espiritualidad.

Eva Daniela, vestida con un diseño blanco de tirantes delicados, prometió “cuidarte, respetarte, protegerte en cualquier circunstancia y, sobre todo, darte mucho amor”.

El diseño 'fit-and-flare', moderno y sofisticado, destacó por su escote cuadrado, tirantes adornados con perlas cristalizadas y una falda tipo A confeccionada en tela Mikado, que aportó estructura y elegancia.

El vestido es de la boutique Elybride, una versión del modelo Donna de la firma Royaldi, perteneciente a la colección Vogue 2024.

La actriz nunca antes había usado un vestido de novia, ni siquiera en sus papeles en televisión. "Cuando me lo puse, supe que ya era el vestido", dijo la artista en una entrevista previa para el programa "Hoy" de Televisa.