Juan Osorio y Eva Daniela celebran su amor con una boda llena de emoción y estrellas

El productor mexicano Juan Osorio, de 68 años, y la actriz Eva Daniela, de 30, sellaron su historia de amor el pasado sábado 4 de octubre en una ceremonia íntima y profundamente emotiva celebrada cerca de León, Guanajuato, tierra natal de la novia.
La pareja, que inició su relación en 2021 tras colaborar en la telenovela "¿Qué le pasa a mi familia?", mantuvo su compromiso en secreto hasta que Televisa Espectáculos reveló imágenes exclusivas del enlace.
Frente a unos 120 invitados, entre ellos figuras del espectáculo como Livia Brito, Catherine Siachoque, Miguel Varoni, Ana Belena, el actor venezolano Daniel Elbittar, los novios intercambiaron votos cargados de ternura y espiritualidad.
Eva Daniela, vestida con un diseño blanco de tirantes delicados, prometió “cuidarte, respetarte, protegerte en cualquier circunstancia y, sobre todo, darte mucho amor”.
El diseño 'fit-and-flare', moderno y sofisticado, destacó por su escote cuadrado, tirantes adornados con perlas cristalizadas y una falda tipo A confeccionada en tela Mikado, que aportó estructura y elegancia.
El vestido es de la boutique Elybride, una versión del modelo Donna de la firma Royaldi, perteneciente a la colección Vogue 2024.
La actriz nunca antes había usado un vestido de novia, ni siquiera en sus papeles en televisión. "Cuando me lo puse, supe que ya era el vestido", dijo la artista en una entrevista previa para el programa "Hoy" de Televisa.
La celebración incluyó fuegos artificiales, música en vivo y una entrada triunfal al ritmo de “Volare”, mientras que el tema “Hasta mi final” de Il Divo acompañó el video oficial de la boda.
También bailaron 'Destino o casualidad' de Melendi y los novios luego disfrutaron de una emotiva serenata a cargo de Emilio Osorio, hijo que el productor tiene con Niurka Marcos, quien les dedicó su tema 'Sí o sí'.
La Sonora Santanera también ofreció un concierto exclusivo para los asistentes.
Más allá de la diferencia de edad, 38 años, que ha generado comentarios en redes, la pareja ha defendido su vínculo como una historia de amor genuina.
Osorio ha declarado que con Eva Daniela “conoció el amor verdadero”.
El compromiso matrimonial se había anunciado en octubre de 2024, cuando la pareja dio a conocer que ya se habían entregado el anillo de compromiso.