Jennifer López y Ben Affleck se reencuentran tras su divorcio

Nueva York

Jennifer López y Ben Affleck se reunieron públicamente por primera vez desde su divorcio, ocurrido en 2024.

Los exesposos se mostraron cordiales al posar juntos y compartir elogios durante el estreno de la película El beso de la mujer araña , realizada el 6 de octubre en Nueva York. En la alfombra roja, conversaron y se fotografiaron junto al director Bill Condon y al coprotagonista de López, Tonatiuh.

En declaraciones a Extra TV, Ben Affleck , productor ejecutivo del drama musical, destacó el talento de su exesposa.

"Jennifer está en el papel para el que nació; está increíble en la película", dijo Affleck. "Desde el principio, cuando Jennifer se involucró en esto, me quedó claro que iba a morir oa ser una gran estrella. Trabajó muchísimo. En este papel, se puede apreciar todo su talento".

Por su parte, Jennifer López elogió la contribución de Affleck durante una entrevista en el programa Today, emitido el mismo día.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Si no fuera por Ben, la película no se habría hecho, y siempre le daré ese crédito”, afirmó la cantante y actriz. Sobre su divorcio añadió: “Las cosas pasan; hay que seguir adelante”.

El vínculo mediático, conocido en la década de 2000 como Bennifer , concluyó oficialmente en agosto de 2024, cuando López solicitó el divorcio en Los Ángeles. La fecha coincidió con el segundo aniversario de su boda en Georgia. El trámite se formalizó en enero de 2025.

A pesar de la ruptura, Affleck declaró a GQ en marzo que no hubo “ningún escándalo” tras la separación.

“La verdad es que, cuando le preguntas a alguien: 'Oye, ¿qué pasó?', bueno, no hay un 'Esto es lo que pasó'. Es simplemente una historia sobre personas que intentan rehacer sus vidas y relaciones de una manera que todos solemos hacer”, expresó el actor.

En El beso de la mujer araña , López interpreta a Ingrid Luna, una estrella de cine dentro de la trama ambientada en una prisión argentina. La producción adapta el musical homónimo basado en la novela publicada en 1976.