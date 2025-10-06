Afirman que Beéle tiene nuevo romance con famosa actriz de 37 años

Beéle, cantante barranquillero de música urbana del momento, suma una controversia en su vida sentimental, pues, al parecer, fue captado con su nueva novia.

Luego de vivir unos meses de intensas polémicas por su sonada ruptura con Camila “Cara” Rodríguez, creadora de contenido y madre de sus dos hijos —una separación que derivó en un pleito legal en el que ambos se acusaron de violencia intrafamiliar, y cuyo fallo terminó a favor del artista—, él continuó una relación con la también influencer venezolana Isabella Ladera, con quien duró más de un año y medio.

Esta vez, Brandon de Jesús López Orozco, nombre de pila de Beéle, se habría dado una oportunidad en el amor con una reconocida actriz, también barranquillera.

Se trata de la modelo y actriz Kimberly Reyes, de 37 años. La noticia se conoció en el programa Mañana Express, del Canal RCN, generando un notable impacto en redes sociales, especialmente después de la difusión de un video viral que mostraría la cercanía entre ambos.

La principal prueba del romance, sería un video en el que Beéle y Kimberly Reyes aparecen juntos, ingresando y saliendo de un lugar que sería un hotel en Honduras la semana pasada.