La cantante Jisoo de Blackpink hará un dueto con exmiembro de One Direction

Seúl.

La cantante Jisoo, del popular grupo de K-Pop femenino Blackpink, lanzará una colaboración este mes de octubre con el británico Zayn Malik, exmiembro de One Direction, recoge este lunes el medio surcoreano The Korea Herald.

Jisoo, del famoso grupo musical femenino surcoreano, insinuó la colaboración con una imagen en la que aparece una figura oscura en el fondo junto a la frase 'Eyes closed', que podría ser el título del dueto.

Según el medio, que cita a una fuente de la industria, la colaboración será una balada a dos voces, y se lanzará a lo largo del mes.

Este julio, el cantante, que se separó de la banda británico-irlandesa One Direction en 2015 y ha mantenido una carrera en solitario desde entonces, fue visto junto a su hija en un concierto de Blackpink en Nueva York, tras lo que publicó una imagen en Instagram dando las gracias al grupo por el espectáculo.

El dueto con Malik sería el primer tema de Jisoo desde su EP en solitario "Amortage", que salió el pasado febrero.

ÁLBUM CON EL GRUPO

Blackpink lanzará su nuevo álbum de estudio en noviembre, según dijo este lunes un responsable de su agencia de representación, en el que supone su primer disco en tres años.

Yang Hyun-suk, fundador y productor ejecutivo de YG Entertainment, señaló que la banda se encuentra trabajando en un nuevo disco y que harán todo lo posible para lanzarlo en noviembre, según explicó en un video publicado en el blog de la compañía.

Este supone el primer álbum de la banda en tres años y dos meses, desde que lanzaran su segundo álbum de larga duración, 'Born Pink', en septiembre de 2022.

Todas las integrantes del cuarteto han debutado en solitario tras lanzar dos álbumes juntas: 'The Album' (2020) y 'Born Pink' (2022), y participar en tres giras mundiales.