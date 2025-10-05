Maluma conquista Nueva York con un concierto épico en el Empire State

La transmisión en directo del concierto de Maluma desde la cima de uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York se convirtió en tendencia en YouTube, donde miles de espectadores siguieron el evento a través del canal oficial de la marca Boss, que supera los 262.000 suscriptores.

La elección de este escenario, símbolo de la magnitud alcanzada por la carrera del artista, reforzó el impacto global que tiene su música y generó una ola de reacciones entre los fanáticos, quienes celebraron la interpretación de sus éxitos en un entorno tan significativo.

El espectáculo, realizado en uno de los rascacielos más emblemáticos de la ciudad por su historia, representó una nueva etapa en la trayectoria del paisa, que logró llenar uno de los recintos más prestigiosos del mundo.

La noche estuvo marcada por una producción de alto nivel, una puesta en escena imponente y la presencia de invitados especiales como Pipe Bueno y J Balvin, según lo mostrado en el video de la transmisión. Estos elementos contribuyeron a que el evento se volviera rápidamente viral en redes sociales, consolidando aún más la posición del cantante como una de las figuras más influyentes del pop latino.

Durante la jornada, el intérprete de Bronceador, Cuatro babys, entre otros temas compartió su entusiasmo y gratitud con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En un mensaje dirigido a quienes lo han acompañado a lo largo de su carrera, el artista expresó: “Hoy vamos a vestir la torre con los colores de la bandera colombiana. Les hago este video para todos los soñadores que me ven, toda la gente que me ha seguido durante todos estos años. Ni en mis sueños más locos hubiera imaginado que la noche de hoy se va a dar de esta manera. Quiero que sean testigos de lo que estamos a punto de vivir. Los amo mucho”, según publicó el propio cantante.