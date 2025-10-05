¿Taylor Swift plagió canción de Luis Miguel?, fans desatan polémica

El lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift, “The Life Of a Showgirl”, abrió un debate inesperado en redes sociales: varios usuarios señalaron que el sencillo “Opalite” presenta similitudes con “Dos Enamorados” de Luis Miguel, uno de los primeros éxitos del cantante mexicano.

Los seguidores del famosos cantante mexicano con fama internacional encontraron coincidencias tanto en la melodía como en el tono y ciertas frases de la letra de ambos temas.

La canción “Dos Enamorados” no tiene su origen directo en Luis Miguel. Su historia remonta a los años 80, cuando los compositores argentinos Rubén Amado y Javier Santos escribieron la pieza. El tema se popularizó en dos versiones casi simultáneas: en México, interpretada por el entonces joven Luis Miguel, y en España, por el cantante Pedro Marín. Ambas versiones aparecieron a la par, aunque fue la interpretación de Luis Miguel la que ganó mayor notoriedad gracias a su impacto mediático.

Taylor Swift explicó en entrevistas que “Opalite” toma su nombre de una gema sintética asociada al mes de nacimiento de Travis Kelce, jugador de la NFL y pareja actual de la cantante.

La letra narra una historia de amor iniciada después de una decepción sentimental, motivo recurrente en la obra de la estadounidense. En declaraciones pora People, se afirma: “La canción narra su camino hacia el amor duradero tras un desamor, un tema que resuena con su historial de relaciones de alto perfil”.

El debate sobre la posible inspiración o plagio surgió por publicaciones en redes como TikTok y X. Usuarios argumentaron que el ritmo, la instrumentación y la atmósfera de “Opalite” son comparables a los de “Dos Enamorados”.

Surgieron videos y análisis donde se reproducen fragmentos de ambas canciones para evidenciar las similitudes percibidas tanto en la música como en ciertas frases y el tono general de la letra. La viralización en redes impulsó la detección del tema que reprodujeron los argumentos más difundidos por los seguidores de ambos artistas.

En la información oficial proporcionada con el lanzamiento de “Opalite”, solo aparecen como autores la propia Taylor Swift, Max Martin y Shellback.

No figura ninguna mención a Rubén Amado ni Javier Santos, compositores de “Dos Enamorados”, según los créditos revisados. Hasta este punto, ni Swift ni su equipo han admitido ninguna inspiración directa ni han hecho referencia al tema popularizado por Luis Miguel.

En el sector musical, los casos de similitud entre canciones a menudo derivan en controversias legales si se demuestra un nivel relevante de coincidencia melódica, armónica o lírica.

Desde el punto de vista formal, sin la inclusión en los créditos ni reconocimientos de autoría compartida, no existe por ahora sustento legal para afirmar que la canción de Taylor Swift represente un plagio directo sobre la interpretación popularizada por Luis Miguel.

La interpretación de Luis Miguel de “Dos Enamorados” no pertenece originalmente al cantante mexicano, sino a autores argentinos, y existieron dos versiones publicadas de manera simultánea en distintos países.