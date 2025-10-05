Rihanna reaparece en público por primera vez después de su tercer parto

Rihanna fue vista en su primera salida pública desde que dio la bienvenida a su tercer hijo con A$AP Rocky.

La cantante de “Umbrella” fue fotografiada luciendo una chaqueta bomber de cuero negra para la celebración del cumpleaños número 37 de Rocky en West Hollywood, California, el viernes por la noche.

Añadió pantalones negros con bajos de plumas al conjunto y completó el look con tacones negros a juego y unas gafas de sol. La diseñadora de Savage X Fenty peinó su larga melena rizada con raya al medio.

Su pareja rapera lució una gabardina color canela, pantalones a juego y corbata. También lució unas gafas de sol mientras se subía a un Rolls-Royce descapotable antes de marcharse de la fiesta con la recién llegada madre de tres hijos .

Los fotografiaron charlando afuera del lugar antes de subir al lujoso vehículo. En un momento dado, se vio a Rihanna, de 37 años, saludando alegremente a los fotógrafos desde el asiento trasero.

La cantante de "Rude Boy" reveló la llegada de su primera hija , y tercer hijo, el 24 de septiembre. "Rocki Irish Mayers 13 de septiembre de 2025", anunció en Instagram, agregando una foto de ella sosteniendo a la bebé, junto con una instantánea de pequeños guantes de boxeo con cintas rosas.

Baby Rocki se unió a sus hermanos mayores RZA Athelston, a quienes Rihanna y Rocky dieron la bienvenida en mayo de 2022 , y Riot Rose, a quienes dieron la bienvenida en agosto de 2023 .

La poderosa pareja fue vinculada sentimentalmente por primera vez en 2020 , aunque habían sido amigos por mucho más tiempo: se conocieron originalmente en 2012 cuando colaboraron en un remix del éxito de Rihanna, "Cockiness (Love It)".

Cuando la revista Elle le preguntó el mes pasado si tenía planes de convertirse en marido en medio de su familia en rápido crecimiento, Rocky cometió un error garrafal.

"¿Cómo sabes que no soy ya esposo?", rió. "Aun así no voy a confirmarlo".

También compartió que él y la cantante de "Diamonds" priorizan su vida familiar en medio de sus destacadas carreras. "Cuando llegas a casa, se trata de la familia", declaró a la revista.

"Se trata de tu relación. Se trata de tu hogar. No se trata de todas esas otras cosas".