Acusan a Alejandra Guzmán de agredir a asistente de Silvia Pinal

Recientemente trascendió que Alejandra Guzmán, supuestamente, agredió a Efigenia Ramos, quien fue asistente personal de Silvia Pinal durante más de 20 años. Ahora es la presunta víctima quien habló al respecto.

Fue el periodista, Max Lumbia, quien reportó que 'La Reina de Corazones' le había pegado a Efigenia Ramos al descubrir que su madre la había incluido en el listado de herederos.

"La información que a mí me llega es que Efigenia Ramos fue golpeada por un integrante de la familia Guzmán Pinal. Todo este tiempo lo ocultó (...) Dudo mucho que le hayan pagado bien, posiblemente y tal vez la hayan amenazado y por eso prefiere decir que salió por las buenas y que salió bien", dijo el argentino.

El 2 de octubre la exasistente de Silvia Pinal fue abordada por los medios de comunicación, en un evento en la Ciudad de México, sobre la presunta agresión de la cantante.

Aunque evitó hablar del tema, Efigenia no negó los rumores, pero tampoco los confirmó: "Saben que siempre les contesto, pero en este momento creo que lo más importante es la señora Jacqueline", dijo explicando que no quería desviar la atención del evento.

Adelantó que pronto convocará a un encuentro con la prensa para hablar al respecto: "Yo sí les voy a dar, porque me interesa darles una entrevista, pero no ahorita, un poquito adelantito".

Por su parte, la periodista mexicana, Ana María Alvarado, confirmó la supuesta agresión de la cantante y aseveró que hay videos que muestran las "cachetadas" que le habría dado Alejandra. Además, dijo la razón por la cual Efigenia no podría hablar.

" Tiene contrato de confidencialidad, por eso me imagino que se tendrá que asesorar para ver cómo lo puede platicar", dijo.

Efigenia también aclaró cómo es la relación con los hijos de Silvia Pinal a casi un año de su muerte. Aseveró que no tiene problemas con ellos.

"¿Te has convertido tal vez en una persona non grata ya para la familia Pinal?", preguntó uno de los reporteros. "No, fíjate que sí me quieren, me quieren bien".

Añadió que con el que mantiene mayor comunicación es con Luis Enrique Guzmán, a quien ve "muy bien", incluso, dijo que tiene conversaciones en las que se expresan el cariño que se tienen.