Hailey Bieber revela sus secretos para tonificar el abdomen tras dar a luz al hijo de Justin

Además del skincare, Hailey Bieber siempre ha sido una fiel seguidora de la vida fitness, pues además de cuidar su alimentación, la modelo de 28 años lleva una rutina de entrenamiento desde hace mucho tiempo.

El yoga y los pilates han sido parte fundamental de su rutina de ejercicios, además de incorporar otras actividades como el boxea y las pesas; sin embargo, desde que se convirtió en madre, Hailey ha incorporado un nuevo ejercicio que le ha permitido corregir el vientre abultado que le dejó su embarazo.

Hailey y Justin Bieber le dieron la bienvenida a su pequeño, Jack Blues, en agosto de 2024, desde entonces la modelo ha compartido varias de sus experiencias como madre primeriza, incluyendo las dificultades que vivió durante el parto, donde sufrió una hemorragia que la puso en peligro.

Tras su recuperación, Hailey retomó su vida fitness para fortalecer su cuerpo tras el embarazo, para lo que ha incorporado un nuevo ejercicio que le ayudó a reconstruir y tonificar su abdomen.