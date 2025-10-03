Las tres reinas del pop mexicano: Belinda, Danna y Kenia Os, juntas en una canción

Las cantantes mexicanas Belinda, Danna Paola y Kenia Os, consideradas las actuales "reinas del pop de México", anunciaron este viernes que preparan una canción en conjunto durante una conversación en Apple Music.

"Ya es un hecho: se viene una canción de la trinidad del pop mexicano. Vamos a servir, 'babies'. Y no podemos decir más. Para mí, es un honor enorme lograr esta colaboración, que con todo y las agendas locas nuestros equipos lo hagan posible. Va a ser increíble", expresó Danna.

Apple Music adelantó la primicia que las cantantes hacen en una conversación especial de 'Pop up radio' de Apple Música Uno que se transmite este viernes.

La colaboración entre Belinda, de 36 años; Danna, de 30 años, y Kenia Os, de 26 años, era algo esperado en particular por el público LGTBIQ+, millenial y de la generación Z de México, donde dichas audiencias crecieron mientras veían a estas artistas en telenovelas o redes sociales.