Netflix prepara la secuela de 'Peaky Blinders' con Cillian Murphy como productor ejecutivo

Netflix prepara una secuela de dos temporadas del drama criminal ambientado en la Gran Bretaña de la década de 1950 'Peaky Blinders' con la superestrella irlandesa Cillian Murphy en la producción ejecutiva.

La aclamada serie "presentará a los espectadores a una nueva pandilla de Shelbys. Ambientada en la década de 1950, la historia se centrará en los eventos que ocurren en la próxima película de Peaky Blinders", indicó el gigante del entretenimiento en un comunicado emitido este jueves a través de su sitio web TUDUM.

La secuela incluirá dos temporadas de seis episodios que estarán ambientados en el Birmingham de 1953 y seguirá a la serie original, que concluyó con la sexta temporada en 2022; y a la próxima película, que se encuentra en fase de posproducción.

"Tras ser intensamente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, Birmingham construye un futuro mejor con hormigón y acero. En una nueva era de Peaky Blinders, de Steven Knight, la carrera por el control del gigantesco proyecto de reconstrucción de la ciudad se convierte en una brutal contienda de dimensiones míticas", precisó la plataforma de contenidos en línea.

Creada y escrita por Steven Knight y protagonizada por el aclamado actor irlandés Cillian Murphy, 'Peaky Blinders' se convirtió en un fenómeno mundial tras su estreno en la cadena británica BBC en 2013. Un año después, se incorporó al catálogo de Netflix, con el que logró alcance internacional.

TAMBIÉN HABRÁ PELÍCULA

Cillian Murphy protagonizará y producirá la nueva película de 'Peaky Blinders', de Netflix, informó Deadline.



La cinta será dirigida por Tom Harper, el director de los primeros episodios de la serie estrenada en 2013 que sigue a una pandilla de gánsters callejeros de el Reino Unido en la época de la posguerra.

"Parece que Tommy Shelby (su personaje en la ficción) no había terminado conmigo... Es muy gratificante volver a colaborar con Steven Knight y Tom Harper en la versión cinematográfica de 'Peaky Blinders'. Esto es para los fans", aseguró Murphy en un comunicado dirigido a Deadline.

El guion corre a cargo de Steven Knight, creador de la serie británica, y la producción del filme, cuyos detalles de la trama y resto del elenco se mantienen en secreto, está prevista para finales de este año.

La serie se alzó con múltiples premios BAFTA a través de los años y pese a su popularidad con el público estadounidense nunca obtuvo una nominación a los premios Emmy.

El papel de Thomas Shelby le dio a Murphy una proyección internacional que hasta entonces no había alcanzado pese a haber tenido una trayectoria con títulos reconocidos como 'Inception' y 'The Dark Knight Rises', ambas de Christopher Nolan.

En 2024, el actor fue uno de los grandes protagonistas de la temporada de premios gracias a su interpretación del físico Robert Oppenheimer en la película 'Oppenheimer', también dirigida por Nolan.

Su actuación le valió su primer Óscar como mejor actor, así como otros galardones, entre ellos, el Globo de Oro, el BAFTA y el SAG.