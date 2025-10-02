Nibuman enciende la escena musical con su nuevo tema "No lo hagas"

La riqueza cultural de Honduras vuelve a brillar con fuerza gracias al nuevo tema de Nibuman que manifiesta su sazón y talento con "No lo hagas".

Esta canción llega para encender las pistas de baile y revivir la esencia de nuestras raíces garífunas. Con un sonido vibrante de tambores, maracas y caracoles, acompañado de letras que celebran la alegría y la identidad, esta propuesta musical promete convertirse en himno festivo.

Fiel a su estilo pero con sonidos frescos, Nibuman transforma este género musical en modernidad, llevando la punta a un público que busca ritmo, energía y orgullo cultural en cada compás.

"No lo hagas" ya está disponible en todas las plataformas digitales, el video fue grabado en la hermosa ciudad de Tela, exactamente en Tavo's Bar, con el sabor único de nuestro ritmo punta.

"Es una canción sobre esa chica que con su movimiento... me pone loco, mi misión es que disfrutemos y seamos felices a través de mi música, porque el ritmo punta es de todos", expresó Nibuman, agregando que dicha canción fue escrita por él mismo, en producción con Linky Zapata, Jery Canales y Josué Álvarez.

Para entrar más en contexto, Nibu explicó que la idea de esta canción surgió a raíz de una situación cotidiana: “Eso pasa mucho... Cuando le dices a alguien 'no lo hagas' y, en vez de verlo como advertencia, lo toman como reto... como si les dijeras '¡hacélo!', ¡awhoooo!".

Puede escuchar la canción completa a continuación: