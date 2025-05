NibuMan:“Sentí que se me quería marginar musicalmente”

San Pedro Sula.

El reconocido artista hondureño, NibuMan, anunció recientemente su separación oficial del grupo Kazzabe, tras 28 años de figurar como uno de los vocalistas y ser parte del éxito de grandes temas como "La parranda (Sei sei bei)", "Balabaa", "Chocolate", "La banana", entre muchos más. El talentoso compositor, percusionista y cantante garífuna, nacido en Río Esteban, Colón, con el nombre de Víctor Sosa y conocido artísticamente como NibuMan, visitó las instalaciones de Diario LA PRENSA para dar a conocer más detalles de sus nuevos planes como solista y contar algunas experiencias que han marcado su vida personal, aquellas anécdotas que han sacado a flote su lado más humano. Luciendo una camiseta negra con sus iniciales plasmadas en color amarillo, sus características rastas y una actitud muy alegre, Nibuman comenzó diciendo "¡Awhooooo!, ¡se formó la fiesta!, estamos ready para esta entrevista, pero trátame con cariño, por favor", seguido de una carcajada contagiosa de buena energía. Nibu viajó desde su residencia en Tela, Atlántida, hacia San Pedro Sula para expresar cómo se siente tras esta decisión trascendental de convertirse en solista luego de estar casi tres décadas con uno de los grupos más icónicos de Honduras: "Es algo que tomo con mucha seriedad y es una oportunidad que Dios me está dando porque tengo muchas inquietudes musicales y el reto que tengo es descubrirme como NibuMan, saber qué más puedo hacer. No quiero entrar en una zona de comodidad, quiero hacer más música, más fusiones y llegar más allá como artista", dijo.

¿Por qué te haces llamar "NibuMan”?

"Cuando yo estaba chavalo, hace uuh, pero sin abrir mucho la boca ja ja ja ja, tenía un amigo que era pescador y me decía 'Nibu, vamos a pescar' en garífuna, y uno de mis amigos escuchó que él me decía 'Nibu', entonces ya todos en la escuela me empezaron a decir así, ya después solo le agregamos el 'man' y ahora soy 'NibuMan'. Nibu en garífuna significa hermano mayor."

¿Cómo surgió el famoso "awhoooo"?

"Yo tengo un amigo que se llama Jorge Herrera, él es de Río Esteban. Cuando yo estaba bien chamaco, veía que cuando a él lo saludaban, él siempre le hacia "awhoooo" y me gustaba como se escuchaba. Entonces, una vez que yo estaba grabando una canción se me vino a la mente ese grito y lo hice, pero nunca pensé que a la gente le iba a gustar tanto, de ahí decidí seguir haciéndolo. Allá paso en la calle gritando en Tela, "awhooooo", y el grito se identifica conmigo porque soy una persona bien alegre. "Awhooo" significa que todo está bien".

¿Cómo te ha ido con tus nuevas canciones "Playa" y "Rikitiki" ?

"Playa" se hizo para este verano, "Rikitiki" se hizo hace algunos meses y la gente la sigue bailando en TikTok, eso me llena de alegría. También tengo "La modelo", "Reggae fiesta" y otras más, pero pronto vamos a sacar cosas más nuevas, siempre con ese sabor y esencia que nos caracteriza, porque podemos mezclar las cosas pero nunca le quitamos la raíz.

¿Te gustaría incursionar en otros géneros musicales?

"Estamos ahí grabando algunas cosas y nos salió un raspe bien bonito, pero mi enfoque primordial es el ritmo punta, me gustaría que artistas como Remolino, KBP, Kabeto, Lil Remo, KD La Caracola y otros graben punta, quiero que toda esa gente que hace raspe se anime a cantar punta conmigo, porque solo juntos podemos llevar este ritmo a otro nivel y no descuidar esa cultura sabrosa que tenemos".

Hemos notado que la mayoría de tus videos se graban en Tela, ¿por qué?

"Soy de Río Esteban, Colón, pero me llevaron para Tela, ahí tengo mi barrio, mis amigos y mucha gente que me apoya, eso vale mucho para mi. Vivo en Tela hace más de 20 años, ya tengo ese amor por el municipio y quiero poner mi granito de arena para que su belleza sea resaltada a través de mis cannciones, pero próximamente quiero resaltar otros lugares de mi país".

Además de experimentar musicalmente como solista, ¿estás emprendiendo con venta de camisetas?

"Estamos haciendo estas camisas (como la que tengo puesta) para que todo mundo la luzca, la marca de NibuMan puede llegar lejos, los que la quieran me pueden escribir y nos ponemos de acuerdo para hacer grande esta marca hondureña, porque NibuMan le pertenece al 504".

¿Cómo es Víctor Sosa en casa, con los amigos y la familia?

"Primero que todo, soy temeroso de Dios, todo lo dejo en sus manos, luego está mi familia, para mi es como un manjar disfrutar de mi familia, comer con ellos es algo que valoro mucho, así como jugar con mi hija porque en mucho tiempo, por mi trabajo, nunca lo pude hacer, y ahora que Dios me da la oportunidad estoy feliz y agradecido. Tengo cinco hijos pero ya todos están grandes, solo una vive conmigo, por eso trato de disfrutarla porque debido a mi trabajo, no pude convivir tanto con los demás. Incluso, a mi niña le decían en la escuela que ella no tenía papá, porque nunca me veían. Una vez, otra de mis hijas me llamó y me dijo "papi, quiero que estés aquí conmigo", recuerdo que en ese momento yo andaba trabajando en Washington, fue muy doloroso escucharla y no poder hacer nada, quizá ella estaba pasando por algo y necesitaba que yo hablara con ella y no estuve, eso me golpeó bastante".

¿Algo de lo que te arrepientas durante tu carrera artística?

"Hace seis años, nos ibamos a reunir con mi mamá y mis hermanos, algunos viven fuera del país, ella nos hizo una comida bien sabrosa, pero ese día yo no pude llegar porque tenía que trabajar, pedí permiso y no me lo dieron". "Al día siguiente que llamé, mi mamá había muerto, eso fue muy doloroso, porque tenemos que hacer sacrificios bien grandes, aún estoy aprendiendo a vivir con ese dolor." (Mientras lo narraba, sus ojos se humedecieron y su semblante tuvo un notable cambio, su sonrisa se desvaneció y respiró profundo). "Mi mamá tuvo la oportunidad de escuchar una canción que le dediqué que se llama 'Gracias mamá', siempre fui bien apegado a ella, ella siempre estuvo conmigo, mi familia siempre me ha apoyado y esa es mi fortaleza para seguir adelante", manifestó.

¿Aparte de las situaciones familiares, qué otra cosa te ha hecho más fuerte?

"Yo soy una persona que le da miedo tener miedo, siempre hablo con el NibuMan interno, con ese león que hay dentro de mi para seguir adelante, me gustan los retos, me gusta animar a la gente y le pido a Dios que guarde mi corazón para hacer de mi una mejor persona, los retos me hacen más fuerte".

¿Cómo te ves en los próximos 20 años?

"Dios es el dueño de todo, pero me gustaría apoyar a otros artistas que vienen empezando, ayudarles a impulsar su carrera, que no sean robados como me robaron a mi, hacer todo con transparencia, quiero instruirlos porque en la música uno puede hacer muchas cosas pero se ocupan cosas legales y me gustaría proteger a los artistas que vengan".

Su retiro de Kazzabe: una historia marcada por malos tratos y exclusión

NibuMan se sinceró con la audiencia de LA PRENSA y reveló que su decisión de retirarse estuvo basada en situaciones incómodas que estaba viviendo desde hace algún tiempo. "Se vinieron muchos problemas, muchas situaciones de la empresa de las que no quisiera estar hablando tanto, pero el público tiene que darse cuenta y por esa razón estoy aquí, aparte de hablarles de mi música y mis proyectos nuevos. En Kazzabe ya se venían dando algunas situaciones que no eran muy buenas para mi como artista, sin embargo, yo me comporté como un profesional y no le ponía mente, pero veía que se me quería marginar musicalmente hablando, incluso, cuando hacían videos en vivo, la cámara me la pasaban rápido, como para que mi imagen poco a poco se fuera perdiendo. También, si se fijan en la última producción que hicieron en la que yo participé, que es el video de “Caliente", una colaboración con Las Catrachas, en ese video yo casi no salgo y de ahí se puede discernir lo que estaba pasando, me estaban haciendo a un lado, pero el último caso que pasó fue cuando decidieron no comprarme boleto para ir a la gira de Estados Unidos con el grupo. Ahí dije: bueno, este ya no es mi lugar, ya no pertenezco aquí, porque donde te tratan mal y te quedas ahí, es porque te gusta que te traten mal, pero yo decidí hacer lo que tenía que hacer y me retiré”.

¿Qué es lo que más marcó tu vida durante esos 28 años en Kazzabe?