Ricky Martin enciende las redes con provocadora fotografía frente al espejo

El cantante puertorriqueño Ricky Martin sorprendió este martes a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una selfie que rápidamente generó miles de reacciones, comentarios y especulaciones sobre su vida personal y profesional. A sus 53 años, el artista demostró que sigue siendo uno de los íconos más admirados del pop latino.

En la imagen, Martin dejó ver su figura atlética de 1,83 metros de altura, lo que provocó una ola de comentarios de fanáticos y usuarios en redes sociales. Con más de 59 millones de seguidores, la publicación rápidamente se viralizó.

Algunos usuarios celebraron su apariencia, como @DarnellForever, quien exclamó: “¡Caramba, sigue siendo taaaan sexy! Lo amo desde que tenía 5 años. Ricky Martin fue parte de mi despertar gay”. Otros lo compararon con figuras icónicas como Tyson Beckford o incluso con Jennifer Lopez, destacando su atractivo sin importar la edad.

Las respuestas de los usuarios no se hicieron esperar. Algunos bromearon con que Ricky podría abrir una cuenta en OnlyFans.

Entre el entusiasmo y la ironía, la selfie logró lo que buscaba: mantener a Ricky Martin en el centro de la conversación digital.

Más allá de las redes sociales, Martin mantiene un estricto estilo de vida vegetariano y practica una forma de yoga centrada en la respiración que aprendió en un ashram en la India.