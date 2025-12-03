Juan Orlando Hernández toma oficialmente el control de sus redes sociales

Las cuentas oficiales en redes sociales del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández anunciaron este miércoles que será él mismo quien las administrará de ahora en adelante.
El exmandatario retomará personalmente el manejo de sus plataformas digitales, esto tras haber recuperado su libertad en Estados Unidos luego de recibir un indulto otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump.
“Con mucha alegría comunicamos que las cuentas de Juan Orlando ahora serán manejadas personalmente por él. ¡Dios es grande!”, expresó la familia en el mensaje difundido en X, Instagram y Facebook.
La publicación marca el primer pronunciamiento oficial relacionado con la presencia de JOH en redes desde que se confirmó su salida de prisión.