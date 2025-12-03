Juan Orlando Hernández toma oficialmente el control de sus redes sociales

Tegucigalpa, Honduras

Las cuentas oficiales en redes sociales del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández anunciaron este miércoles que será él mismo quien las administrará de ahora en adelante.

El exmandatario retomará personalmente el manejo de sus plataformas digitales, esto tras haber recuperado su libertad en Estados Unidos luego de recibir un indulto otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump.