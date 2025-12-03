Municipalidad de Copán impulsa clínica de diálisis para el occidente del país

Santa Rosa de Copán, Honduras

Ante la crítica necesidad de contar con una clínica de diálisis en la ciudad, que funcione como un centro vital para toda la región occidental del país, la municipalidad de Santa Rosa de Copán está tomando acciones concretas mientras impulsa una respuesta definitiva del Gobierno Central. La meta es clara: salvar vidas y dignificar el tratamiento de los pacientes renales locales. Los pacientes renales, que viajan fuera de la zona para recibir su tratamiento de diálisis, han encontrado un respaldo fundamental en la administración local.

La Municipalidad, cuyo alcalde es Aníbal Alvarado, ha implementado medidas de alivio económico directo. Bono de traslado. Se otorga un bono económico mensual a la asociación de pacientes, el cual representa un aporte positivo y crucial que ayuda a costear los gastos de transporte y alojamiento que implica el agotador viaje para dializarse. Medicina gratuita. La comuna también garantiza la entrega de medicamentos sin costo, aliviando sustancialmente la pesada carga económica que conlleva el mantenimiento de la salud renal crónica. El alcalde Aníbal Alvarado ha reiterado su llamado con un tono de optimismo y urgencia a la Secretaría de Salud y a las nuevas autoridades que asumirán el próximo año. Su mensaje es claro y constructivo: agilizar la construcción y habilitación de la anhelada clínica de diálisis en Santa Rosa de Copán.