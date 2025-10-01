Fran Drescher recibe una estrella en Hollywood

Los Ángeles, California.

La comediante estadounidense Fran Drescher recibió una estrella en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood arropada por el reparto de la exitosa serie 'The Nanny' ('La Niñera', que la catapultó a la fama.

Drescher "siempre fue honesta conmigo. Fue mi mentora durante mi infancia, es decir, durante mis años de crecimiento, de los 14 a los 21", indicó la actriz estadounidense Nicholle Tom durante su ceremonia de recibimiento de la estrella, la número 2.822 del Paseo de la Fama de Los Ángeles.

Tanto Tom como Madeline Zima, quienes interpretaron a las niñas que Fran cuidaba en la comedia de ficción 'The Nanny', en los papeles de Margaret 'Maggie' y Gracie Sheffield, acudieron como sus maestras de ceremonia y la elogiaron por ser su fortaleza, seguridad de sí misma y amabilidad.

"Hoy honramos a Fran por todo lo que nos ha dado: las risas, el glamour, la defensa, el corazón y el recordatorio muy real de que ser ruidoso, estar orgulloso y ser uno mismo es lo más poderoso que puedes ser", dijo por su parte Zima.