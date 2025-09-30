Lujos y viajes: así era la vida del estilista Micky Hair

"Hoy será un día muy pesado", comentó Miguel de la Mora Larios, también conocido como Micky Hair, en una de sus últimas stories en Instagram, el pasado lunes 29 de septiembre.
La noche de ese mismo día fue acribillado en su salón de belleza en Polanco, en pleno Masaryk. De la Mora Larios presumía una vida de lujos, viajes y, eso sí, mucho trabajo con el cabello de varias clientas importantes.
El experto en belleza tenía 12 años como estilista y 10 como extensionista profesional, según contaba él mismo en su cuenta de Instagram, donde alcanzó 175 mil seguidores.
Era propietario de dos salones de belleza, uno en Ciudad de México, en Masaryk, donde falleció. Ahí atendía siempre del 16 al 30 de cada mes. En tanto, en su casa matriz en Guadalajara, cuidaba de sus clientas del día 1 al 15, sin falta. Así que todo mundo sabía dónde encontrarlo.
Entre sus clientas destacan celebridades como la cantante Ángela Aguilar, una de sus más frecuentes solicitantes. También la actriz Natasha Dupeyrón y la intérprete Kenia Os.
Hace poco dio tratamiento a María Fernanda Beltrán, Miss Universo México 2024.
Fashionista y apasionado de conocer varias culturas
Usaba ropa de marcas como Massimo Dutti, posteaba fotos en hoteles de lujo, en yates, en sitios como el Nara Park de Japón, alimentando venados O en Disney, en el festival musical de Coachella, en Dubai o en Florida.
Tuvo colaboraciones con la creadora de contenido Priscila Escoto o con Regina Peredo Gutiérrez, Reina Hispanoamericana 2019.
LEA: ¿Quién era el estilista 'Micky Hair' y con qué artistas trabajaba?
Entre sus amistades está Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante José Juan Esparragoza Moreno, "El Azul".
En su salón de Polanco tenía decoraciones de cuadros originales y esculturas, que ponía a la venta entre sus clientes, con certificados de los artistas.