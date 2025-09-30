Lujos y viajes: así era la vida del estilista Micky Hair

Ciudad de México.

"Hoy será un día muy pesado", comentó Miguel de la Mora Larios, también conocido como Micky Hair, en una de sus últimas stories en Instagram, el pasado lunes 29 de septiembre.

La noche de ese mismo día fue acribillado en su salón de belleza en Polanco, en pleno Masaryk. De la Mora Larios presumía una vida de lujos, viajes y, eso sí, mucho trabajo con el cabello de varias clientas importantes.

El experto en belleza tenía 12 años como estilista y 10 como extensionista profesional, según contaba él mismo en su cuenta de Instagram, donde alcanzó 175 mil seguidores.

Era propietario de dos salones de belleza, uno en Ciudad de México, en Masaryk, donde falleció. Ahí atendía siempre del 16 al 30 de cada mes. En tanto, en su casa matriz en Guadalajara, cuidaba de sus clientas del día 1 al 15, sin falta. Así que todo mundo sabía dónde encontrarlo.