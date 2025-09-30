¿Cómo murió 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar y otros famosos?

Ciudad de México.

Miguel de la Mora, renombrado estilista mexicano, fue asesinado la noche del pasado lunes en su negocio Micky's Hair en la avenida Presidente Masaryk, en la Colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, en México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que fue directa la agresión contra quien trabajó con famosas como Ángela Aguilar, María Fernanda Beltrán Miss Universo 2024, Natasha Dupeyrón y otras personalidades.

"De acuerdo con los primeros reportes, los probables responsables viajaban a bordo de una motocicleta, por lo que, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia, ya se realizan las investigaciones correspondientes, con el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona", reportó la SSC.

De la Mora tenía alrededor de 28 años de edad y su agenda estaba saturada debido a su trabajo y a su presencia en dos salones, uno localizado en Guadalajara, Jalisco, donde era su matriz, y el de Polanco.