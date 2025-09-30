¿Quién era el estilista 'Micky Hair' y con qué artistas trabajaba?

El mundo del estilismo y la belleza en México está de luto tras el trágico fallecimiento de Miguel Ángel de la Mora Larios, mejor conocido como Micky Hair, un joven estilista de 28 años que se había convertido en referente de lujo y transformación capilar entre celebridades e influencers.
Originario de Zapopan, Jalisco, Micky inició su carrera en Guadalajara, donde fundó su marca Micky’s Hair
Su talento como extensionista y su visión estética lo llevaron a abrir una exclusiva sucursal en la colonia Polanco de la Ciudad de México, consolidando una clientela de alto perfil y posicionando su salón como uno de los más prestigiosos del país.
Entre las figuras públicas que confiaron en su trabajo destaca Ángela Aguilar, cantante mexicana, quien lucía frecuentemente sus transformaciones capilares. El pasado mes de abril, Micky compartió esta imagen de cómo lucían las extensiones que le hizo a la esposa de Christian Nodal.
Micky Hair también trabajó con famosas como María Fernanda Beltrán Figueroa, Miss Universe México 2024, Regina Peredo Gutiérrez, Reina Hispanoamericana 2019, Natasha Dupeyrón, actriz de cine y televisión y Priscila Escoto, influencer de estilo de vida y moda.
Además de su trabajo en el salón, Micky era una figura popular en redes sociales, con más de 170 mil seguidores en Instagram.
Compartía su estilo de vida, viajes y colaboraciones con marcas de lujo, convirtiéndose en un ícono de la belleza y el glamour.
La noche del 29 de septiembre, Micky fue víctima de un ataque directo a las afueras de su salón en Polanco.
Según reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dos individuos a bordo de una motocicleta le dispararon y huyeron del lugar.
Las autoridades continúan investigando el caso, mientras amigos, clientes y seguidores lamentan profundamente su partida.