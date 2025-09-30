Muere hoy Carlos Arau, actor de 'Vecinos' y 'La Rosa de Guadalupe'

México

Carlos Arau, actor reconocido por su participación en producciones televisivas como La Rosa de Guadalupe, murió tras una trayectoria de más de 35 años como director, productor y guionista. La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó la noticia a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, donde lamentó el deceso del también integrante de la serie de comedia "Vecinos".

"La Asociación comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias", expresó la institución, sin ofrecer más detalles sobre las causas. Minutos antes, Tihui Arau —artista visual, directora de producción y familiar del actor— compartió en Facebook que el deceso ocurrió el pasado 27 de septiembre. En el mismo mensaje invitó a recordarlo a través de anécdotas y resaltó que el velorio se llevó a cabo el domingo 28. Hasta este momento no se han revelado las circunstancias de su fallecimiento, el cual se supone que fue por causa natural.

¿Quién era Carlos Arau, actor de La Familia P. Luche?