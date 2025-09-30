Muere hoy Carlos Arau, actor de 'Vecinos' y 'La Rosa de Guadalupe'

Carlos Arau, actor reconocido por su participación en producciones televisivas como La Rosa de Guadalupe, murió tras una trayectoria de más de 35 años como director, productor y guionista.
La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó la noticia a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, donde lamentó el deceso del también integrante de la serie de comedia "Vecinos".
“La Asociación comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”, expresó la institución, sin ofrecer más detalles sobre las causas.
Minutos antes, Tihui Arau —artista visual, directora de producción y familiar del actor— compartió en Facebook que el deceso ocurrió el pasado 27 de septiembre. En el mismo mensaje invitó a recordarlo a través de anécdotas y resaltó que el velorio se llevó a cabo el domingo 28.
Hasta este momento no se han revelado las circunstancias de su fallecimiento, el cual se supone que fue por causa natural.
¿Quién era Carlos Arau, actor de La Familia P. Luche?
Carlos Arau deja un legado en cine y televisión que comenzó en la década de los noventa. Su debut fue en la serie "Sweating Bullets", seguido de la película "Extraños Caminos" (1993).
A lo largo de su carrera, formó parte de proyectos como la serie "Acapulco H.E.A.T.", la cinta "Mujeres insumisas", el cortometraje "U.F.O." y el drama "Ave María". Su versatilidad lo llevó a integrarse en 2002 a "La Familia P. Luche", donde apareció en la primera temporada.
En 2004 trabajó en "Hospital El Paisa" junto a Héctor Sandarti, Galilea Montijo, Dalilah Polanco y Bárbara Torres. Además, participó en varias series con papeles secundarios que consolidaron su presencia en la pantalla chica.
Uno de sus personajes más recordados fue Hortensio en "Vecinos", producción en la que apareció en 10 episodios entre 2005 y 2022. También formó parte de "La Madrastra" como el Dr. Torres, dio vida al Dr. Amezcua en "Eternamente Amándonos" y volvió a escena en capítulos de "La Rosa de Guadalupe".
En sus redes sociales solía mostrar fragmentos de grabaciones y procesos de casting, como el que realizó para interpretar a Roberto Gómez Bolaños en la serie "Chespirito: Sin querer queriendo". Además, en TikTok mantenía la serie humorística "Los consejos de Popeye".
Tras conocerse su fallecimiento, varias figuras del espectáculo expresaron su tristeza. La actriz Maribel Guardia y el actor Lalo España fueron algunos de los que enviaron mensajes de condolencias a la familia del intérprete.