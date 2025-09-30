!No hay vuelta atrás! Nicole Kidman solicita el divorcio de Keith Urban

Estados Unidos.

Nicole Kidman solicitó el divorcio de Keith Urban, según documentos obtenidos por Fox News Digital. Kidman, de 58 años, citó "diferencias irreconciliables" como motivo de divorcio, señalando "dificultades matrimoniales", tras casi 20 años de matrimonio. La actriz de "Big Little Lies" indicó el 30 de septiembre como fecha de separación de Urban y solicitó ser nombrada madre con la custodia principal de sus dos hijas menores. Kidman solicitó al tribunal la aprobación de un plan de crianza para sus hijas, que asigna 306 días al año con ella y 59 días al año con Urban.

"El padre ha pagado por adelantado todas las obligaciones de manutención de la madre", indicaban los documentos. "Las partes también establecieron disposiciones adicionales para cubrir todas las necesidades de los menores, además de lo requerido por las Directrices de Manutención Infantil, y el Padre ha pagado por adelantado otros gastos para los menores, según lo establecido en el Plan de Crianza Permanente". "Además, cada parte cuenta con importantes bienes y medios separados para cuidar de forma independiente a ambos menores mientras estén bajo su cuidado". En la presentación de Kidman, la actriz ganadora del Óscar solicitó que se le concediera un "divorcio absoluto" en la audiencia final. Los representantes de Kidman y Urban no respondieron a la solicitud de comentarios por parte de Fox News Digital.