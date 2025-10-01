  1. Inicio
'Los Simpson' vuelven al cine con nueva película: ¿Cuándo se estrena?

El proyecto saldrá a la luz dos décadas después del estreno de la primera película de la familia más popular de la televisión.

  01 de octubre de 2025 a las 09:38
  Agencia EFE
‘Los Simpson’ vuelven al cine con nueva película: ¿Cuándo se estrena?

‘Los Simpson’ vuelven al cine con nueva película.
Los Ángeles, California.

Disney anunció el regreso de la familia Simpson a la gran pantalla como parte de una segunda película que se estrenará en julio de 2027.

"'The Simpsons' finalmente vendrá a los cines con una nueva película el 23 de julio de 2027", confirmó la plataforma de contenidos en línea en sus redes sociales.

El proyecto saldrá a la luz dos décadas después del estreno de la primera película de la familia más popular de la televisión.

'The Simpsons: The Movie' tuvo un éxito rotundo al recaudar 536 millones de dólares en taquilla mundial.

El verdadero origen de Bob Patiño, el villano más icónico de Los Simpsons


Creada por Matt Groening, 'The Simpsons' es una de las series más populares y reconocidas de la historia de la televisión, además de ostentar el título de la más longeva desde su inicio de programa en 1989.

Ambientada en el pueblo ficticio de Springfield, la serie narra la vida de la familia Simpson, incluyendo a su padre, Homero, a su madre, Marge, y a sus hijos, Bart, Lisa y Maggie.

La serie ha sido renovada hasta su 40º temporada, que se emitirá entre 2028 y 2029 en Disney+.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

