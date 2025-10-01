‘Los Simpson’ vuelven al cine con nueva película: ¿Cuándo se estrena?

Los Ángeles, California.

Disney anunció el regreso de la familia Simpson a la gran pantalla como parte de una segunda película que se estrenará en julio de 2027.

"'The Simpsons' finalmente vendrá a los cines con una nueva película el 23 de julio de 2027", confirmó la plataforma de contenidos en línea en sus redes sociales.

El proyecto saldrá a la luz dos décadas después del estreno de la primera película de la familia más popular de la televisión.

'The Simpsons: The Movie' tuvo un éxito rotundo al recaudar 536 millones de dólares en taquilla mundial.