Michael Jackson sigue generando millones de dólares a más de 15 años de su muerte

El legado financiero de Michael Jackson sigue generando enormes sumas de dinero a más de una década de suMICHAE fallecimiento.

Un informe contable presentado ante el tribunal el 16 de septiembre reveló que el patrimonio del cantante obtuvo más de 46 millones de dólares en ingresos durante 2021, incluyendo regalías musicales, pagos por su participación en la película The Wiz y contratos comerciales.

Durante el período de 12 meses analizado, el patrimonio recibió 308,673 dólares en regalías e ingresos residuales. Entre estos se encuentran pagos de NBC por derechos relacionados con The Wiz, la película de 1978 dirigida por Sidney Lumet y basada en El maravilloso mago de Oz, donde Jackson compartió pantalla con Diana Ross, Lena Horne y Richard Pryor.

Los documentos señalan que NBC pagó dos transferencias de 50 dólares cada una, en agosto y octubre de 2021. Aunque las cifras por este concepto fueron simbólicas, forman parte del conjunto de ingresos menores que se suman a los generados por la música y la explotación comercial de la imagen del artista.

En paralelo, Universal Music Group pagó al patrimonio más de 4,900 dólares en regalías correspondientes a 2020, mientras que Broadcast Music Inc. transfirió más de 4,000 dólares.

Sin embargo, la cifra más significativa provino de un contrato con Capital One, cuyo uso de material relacionado con Jackson generó 250,000 dólares. Además, se registraron 30,000 dólares en anticipos por un musical en desarrollo.

El informe no solo detalló ingresos, sino también los elevados gastos administrativos del patrimonio. Entre ellos destacan:

- 150,000 dólares en consultores.

- 146,000 dólares en seguros.

- 881,176 dólares en almacenamiento de instalaciones.

- 254,000 dólares en contratistas independientes.

- Más de 4.5 millones de dólares en honorarios legales, incluyendo pagos al bufete Ziffren Brittenham y otros despachos.

- Casi 8 millones de dólares en honorarios de un co-director ejecutivo y creativo.

En total, los administradores, John Branca y John McClain, señalaron que estas inversiones han permitido mantener el patrimonio sólido y en expansión.

Según ellos, gracias a su gestión, el legado del artista pasó de estar al borde de la insolvencia tras su muerte en 2009, a convertirse en una fortuna superior a los 2,000 millones de dólares.