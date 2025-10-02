Kim Kardashian y Kris Jenner demandan a Ray J por difamación

Estados Unidos.

Kim Kardashian y Kris Jenner han demandado a Ray J por difamación.

Las estrellas de "The Kardashian" han acusado al cantante de 44 años (que fue infamemente el compañero de Kim en su video sexual de 2007) de librar una campaña de décadas contra ellas y han tomado medidas luego de sus recientes y reiteradas afirmaciones de que son objeto de una investigación criminal federal por crimen organizado.

Según TMZ, el abogado de las estrellas de la televisión, Alex Spiro, alegó que Ray "es incapaz de aceptar el final de su fugaz relación con la Sra. Kardashian hace más de 20 años".

La demanda menciona específicamente los comentarios que Ray hizo en el documental de Tubi de TMZ, "United States Vs. Sean Combs", en el que dijo: "Si me dijeras que las Kardashian están siendo acusadas de crimen organizado, podría creerlo".

Kim y Kris afirmaron que el comentario en el documental estaba "diseñado para plantar la semilla" y luego Ray intensificó sus afirmaciones durante una transmisión en vivo con Chrisean Rock el 24 de septiembre, en la que afirmaron que Sexy Can I había afirmado falsamente que se había iniciado una investigación sobre la familia Kardashian.

Afirmó: "Vienen los federales, no puedo hacer nada. Es peor que Diddy".

El abogado de Kim y Kris destacó que esta es la primera vez que la pareja presenta una demanda por difamación.

Alex dijo: "Kris Jenner y Kim Kardashian nunca habían presentado una demanda por difamación antes ni se habían distraído con especulaciones, pero esta acusación falsa y grave no les dejó otra opción".

La demanda solicita daños compensatorios y punitivos no especificados.

En 2022, Ray amenazó con demandar a Kim y Kris por difamación después de que la matriarca de 69 años se sometiera a una prueba de detector de mentiras en "The Late Late Show With James Cordon" y negara haber ayudado a su hija a publicar el video sexual.

Se enfureció en una larga publicación en Instagram: "TE JODES CON EL HOMBRE NEGRO EQUIVOCADO @krisjenner @kimkardashian.

¡Me importa un bledo lo vieja que sea esta mi**da! Lo que intentas hacerme es casi inhumano y repugnante. ¡A la mi**da con que esto sea racista! Está mal hacérselo a cualquiera. ¡Crees que puedes joder a la gente y salirte con la tuya para siempre!".

También despotricó contra John Grogan, el administrador del detector de mentiras de Kris: "John Grogan es un impostor. No es examinador de polígrafo. Se le conoce, con toda precisión, como el parásito del polígrafo. ... ¡Éste es el tipo al que Kris Jenner le hizo el detector de mentiras para hacerme quedar como un mentiroso! ¡Y lo que es más triste es que la cadena permitió que esto sucediera!".

Ray J también alegó que Kris y Kim "robaron todo ese dinero" de su hermana Brandy y de su madre, Sonja Norwood, en una aparente referencia a una demanda de 2008 que Sonja, de 71 años, presentó contra Kim y sus hermanos Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian y Rob Kardashian.

En su presentación ante el tribunal, Sonja afirmó que la familia Kardashian cargó fraudulentamente más de 120.000 dólares a una tarjeta American Express propiedad de los Norwood, y la demanda se resolvió extrajudicialmente en 2009.