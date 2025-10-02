El cantautor brasileño Milton Nascimento padece demencia

Río de Janeiro.

El cantautor Milton Nascimento, uno de los más conocidos representantes de la llamada Música Popular Brasileña, fue diagnosticado con demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa sin cura, informó este jueves uno de sus hijos, Augusto Nascimento, en una entrevista a la revista Piauí.

El famoso compositor de clásicos como 'Canción de América' y 'María María', de 82 años y que convive con Parkinson desde 2023, recibió el diagnóstico de la nueva enfermedad en junio, luego de que sus familiares consultaran especialistas sobre cambios significativos en el comportamiento del músico.

Según Augusto Nascimento, que también es empresario del cantautor, a comienzos de este año su padre comenzó a mostrarse olvidadizo, con menos apetito, a fijar la mirada en un único punto y a repetir los mismos comentarios con pocos minutos de diferencia.

En abril, tras una serie de exámenes, los médicos constaron que su estado cognitivo había empeorado, pero aún carecían del diagnóstico.

En mayo, tras consultar y recibir la aprobación de los médicos, padre e hijo cumplieron un sueño y realizaron un viaje en una caravana por cerca de 4.000 kilómetros en el que cruzaron los estados de Arizona, Utah, Idaho, Wyoming y Montana, en Estados Unidos.

El diagnóstico de la enfermedad fue confirmado tras el regreso de ambos de Estados Unidos.

La familia de Milton Nascimento informó que, con excepción de la entrevista concedida por Augusto, no hará ningún otro pronunciamiento sobre el asunto.

La demencia con cuerpos de Lewy, uno de los tipos de demencia más comunes, combina síntomas semejantes a los del Alzheimer con disturbios motores asociados al Parkinson.

Milton Nascimento se retiró de los escenarios en 2022 con la conclusión de la gira bautizada precisamente: 'La última sesión de música', lo que no le impidió participar en eventos especiales.

A comienzos de este año desfiló con la escuela de samba Portela, una de las más populares del carnaval de Río de Janeiro, que le rindió un homenaje.

Antes de la gira de despedida, el cantautor ya venía sufriendo con su salud, agravada por diabetes y problemas cardíacos, y con recurrentes hospitalizaciones, en una de las cuales tuvo que ser sometido a un cateterismo.

El cantautor y guitarrista, que se retiró tras completar 60 años de carrera musical, grabó durante su carrera 34 discos y se presentó con decenas de grupos y músicos de otros países, como Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter, Mercedes Sosa, Fito Páez, Peter Gabriel, James Taylor, Sting, Paul Simon, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil y Duran Duran.

Milton Nascimento es dueño de cinco premios Grammy, entre los cuales uno en 1997 al mejor álbum de música mundial por su disco 'Nascimento' y otro en 2000 por el mejor álbum en la categoría disco pop contemporáneo brasileño por 'Crooner'.