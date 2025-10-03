Estatua de Tina Turner se convierte en un polémico homenaje entre sus fans

La inauguración de una estatua de Tina Turner en Brownsville, Tennessee, ha provocado un amplio debate en redes sociales y la opinión pública.

El monumento, que pretendía honrar a la icónica cantante local, terminó por dividir tanto a residentes como a usuarios de plataformas digitales, quienes pusieron en duda la fidelidad de la obra respecto a la imagen real de Turner y cuestionaron la ejecución artística.

La estatua, erigida en Heritage Park, está ubicada a escasos metros del Tina Turner Museum, espacio dedicado a preservar el legado de la artista nacida en Brownsville.

El monumento, confeccionado en bronce y de tamaño real, muestra a Turner sosteniendo un micrófono, vestida con un atuendo similar a los que popularizó sobre los escenarios y su característico peinado voluminoso. Concebida como parte de un proyecto impulsado por el gobierno local, la iniciativa contó con apoyo de donaciones privadas.

La ceremonia inaugural reunió a representantes del gobierno municipal, familiares de Tina Turner y miembros destacados de la comunidad. William Rawls, alcalde de Brownsville, resaltó la relevancia de la cantante tanto para la ciudad como para el panorama musical internacional.

Rawls afirmó: “Tina Turner no solo puso a Brownsville en el mapa, sino que inspiró a generaciones enteras con su historia de superación y su talento inigualable”.

Nada más revelarse la estatua, una serie de imágenes tomadas por visitantes y vecinos comenzaron a circular en redes sociales, dominando la conversación en plataformas como X (antes Twitter). La viralización fue inmediata y el foco de las críticas recayó principalmente en dos detalles: las proporciones del rostro y el peinado de la figura, considerados por muchos como poco representativos de la artista.

La escultora Jennifer Cannon, responsable de la obra, había buscado captar la esencia de Turner inspirándose en su icónica imagen sobre el escenario. Sin embargo, la comunidad virtual no dudó en expresar su descontento, cuestionando la fidelidad de la escultura y ridiculizando algunos de sus rasgos.

Entre los comentarios más difundidos figuran frases como: “Esta no es Tina Turner, es Temu Turner” y cuestionamientos sobre el supuesto parecido con personajes populares como Ronald McDonald. Incluso algunos usuarios ironizaron sobre la elección de la artista para realizar el trabajo, haciendo alusión al tema “The Best”.

A pesar del impacto de las críticas, los familiares de la cantante y las autoridades presentes defendieron el valor simbólico del homenaje. El respaldo fue explícito durante la ceremonia, donde la familia de Turner refrendó el sentido del tributo, manifestando su aprecio por el reconocimiento, aunque la controversia online persistía.

No obstante, resulta llamativo que, hasta la fecha, la imagen oficial de la estatua no ha sido difundida desde las redes sociales vinculadas a la artista, lo que ha generado especulaciones en torno a la postura de la familia sobre la representación final.

Las autoridades municipales insistieron en la necesidad de mantener el foco en el legado de Turner y su aporte a la cultura local. Para Brownsville, el monumento constituye una oportunidad para impulsar el turismo y reafirmar la imagen de la ciudad como cuna de estrellas internacionales.