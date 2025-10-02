“Demon Slayer: Infinity Castle” rompe récords en taquilla mundial con más de $600 millones

El filme japonés ‘Demon Slayer: Infinity Castle’ superó los 600 millones de dólares estadounidenses en recaudación global durante el último fin de semana de septiembre de 2025, según datos informados por Deadline y reportes oficiales de Sony.

El fenómeno afecta principalmente a la industria cinematográfica internacional, marcando un nuevo hito para el cine de animación y consolidando el atractivo del anime fuera de Japón. El registro se convierte en un punto de referencia para el sector por la magnitud de sus cifras y la velocidad en que las alcanzó.

De acuerdo con cifras confirmadas por Deadline, la película alcanzó los 605,4 millones de dólares a escala mundial hasta el domingo 28 de septiembre. De este monto, 305,4 millones corresponden únicamente a mercados gestionados por Crunchyroll y Sony, dos empresas vinculadas a la distribución global de contenido japonés.

La información fue verificada en comunicados oficiales de ambas distribuidoras y recogida por la agencia de noticias estadounidense. La cinta se ubicó de ese modo como la octava más taquillera del año entre todos los géneros lanzados comercialmente en cines.

Según reportes previos de la Asociación Japonesa de Productores de Animación y fuentes de la industria recopiladas por Deadline, el film había destacado también en mercados no tradicionales para el anime, como México e India, donde se registraron las mayores cifras para una película de animación de origen japonés.

El crecimiento del fenómeno ‘Demon Slayer’ se enmarca en una tendencia de expansión sostenida del cine asiático en mercados extranjeros desde la década pasada.

El desempeño de ‘Demon Slayer: Infinity Castle’ mostró una dispersión geográfica poco común en el cine de animación nipón, según informó Deadline. El reporte detalló que la película sumó 19,2 millones de dólares en ingresos durante el último fin de semana de septiembre, incluyendo 12,1 millones en 62 mercados fuera de Japón y Estados Unidos.

Los datos indican que los cinco principales mercados internacionales bajo distribución de Crunchyroll y Sony fueron los siguientes:

- México, con 16,6 millones de dólares y el primer lugar histórico para un anime en ese país.

- Alemania, con 12,5 millones de dólares.

- Francia, con 12,3 millones de dólares.

- India, con 9 millones de dólares, alcanzando también el primer puesto de todos los tiempos en ese mercado para películas animadas japonesas.

- Reino Unido, con 8,4 millones de dólares.

La recaudación también reflejó una respuesta positiva en mercados emergentes para el animé, incluyendo Brasil, Italia y naciones del sudeste asiático. Sony confirmó que Infinity Castle amplió así la tendencia observada en 2020, cuando la primera película de la franquicia también consiguió cifras históricas en América Latina y Europa, superando a estrenos occidentales en franjas demográficas jóvenes.

De acuerdo con la agencia AP News, ‘Demon Slayer: Infinity Castle’ alcanzó 104,7 millones de dólares en recaudación en Estados Unidos hasta finales de septiembre de 2025, estableciendo un nuevo récord histórico para películas de anime en ese país.

El estreno superó los ingresos de “Pokémon: La primera película” de 1999 y “Dragon Ball Super: Super Hero” de 2022, que habían mantenido marcas previas menores en este segmento. Este desempeño refuerza el impacto de la franquicia y el avance del anime japonés en la industria cinematográfica estadounidense.

Según el análisis de Deadline y estadísticas de la consultora Comscore, ‘Demon Slayer: Infinity Castle’ se ubicó dentro del top 10 mundial en cuanto a recaudaciones obtenidas durante 2025.

Con 605,4 millones de dólares al cierre del fin de semana, la película ocupó la octava posición del ranking anual, superando largometrajes de acción real y otros productos animados de grandes estudios estadounidenses.

En relación con otros estrenos recientes, el resultado de Infinity Castle representa más del doble de ingresos en mercados latinoamericanos respecto a títulos tradicionales de Hollywood, como ‘The Conjuring: Last Rites’, cuya recaudación en México alcanzó los 28,5 millones de dólares a la fecha, de acuerdo con las cifras proporcionadas por Warner Bros y reunidas en el informe internacional de Deadline.

En Europa y Asia, la película mantuvo cifras superiores a otros lanzamientos de anime, consolidando además la expansión del género animado japonés a públicos de habla no japonesa.

El crecimiento observado por la saga ‘Demon Slayer’ acompaña el auge reportado por otras producciones japonesas en 2025. El mismo fin de semana, ‘Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc’ recaudó 7 millones de dólares en 13 mercados fuera de Japón, con un acumulado global de 26 millones de dólares, según confirmaron instituciones sectoriales y la división internacional de Toho.