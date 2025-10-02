Sean ‘Diddy’ Combs: las nuevas claves sobre la inminente sentencia en NY

El productor musical y magnate del entretenimiento Sean “Diddy” Combs volverá este viernes 3 de octubre a la corte federal de Manhattan para escuchar su sentencia, tras haber sido declarado culpable de dos delitos relacionados con prostitución.

Aunque el jurado lo absolvió de los cargos más graves de trata sexual y conspiración de crimen organizado, la condena que ahora enfrenta podría mantenerlo tras las rejas por varios años más.

En julio, tras ocho semanas de juicio, el jurado encontró a Combs culpable de dos cargos de transporte para participar en prostitución, bajo la Ley Mann, que prohíbe trasladar personas a través de las fronteras estatales con fines de prostitución. Cada uno de estos cargos conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.

Aunque la defensa calificó estas acusaciones como “cargos de relleno que nunca debieron haberse presentado”, la fiscalía las presentó como delitos serios.

Según The New York Times, los fiscales han pedido que el juez imponga una condena de al menos 135 meses —es decir, 11 años y tres meses—.

La fiscal Maurene Comey sostuvo: “Incluso con la condena solo por estos dos cargos, hay una conducta muy, muy grave y relevante aquí que merece un largo período de encarcelamiento”.

Por el contrario, el equipo legal de Combs solicitó que la sentencia no supere los 14 meses de cárcel, lo que, considerando el año que ya ha pasado detenido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, permitiría su liberación a fines de 2025.

Sus abogados argumentaron que las relaciones sexuales en cuestión fueron consensuadas y que su cliente ya ha pagado un precio alto. En un escrito judicial, afirmaron: “El tribunal no puede usar conductas de las que fue absuelto para aumentar la condena del señor Combs”.

El proceso judicial contra Diddy no solo incluyó testimonios sobre prostitución, sino también abundantes relatos de violencia.

La cantante Casandra “Cassie” Ventura, expareja del rapero, declaró haber sufrido golpizas durante su relación, y un video de seguridad mostrado en el juicio lo captó agrediéndola en un hotel de Los Ángeles en 2016.

Aunque esas imágenes fueron impactantes para el jurado, los abogados de Combs sostienen que no deben influir en la sentencia, dado que él fue absuelto de los cargos de trata y crimen organizado. “Referirse a esa conducta para determinar la pena plantearía graves problemas constitucionales”, advirtieron sus defensores.