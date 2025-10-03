Andy Byron reaparece junto a su esposa tras escándalo con su amante en concierto de Coldplay

Tras el escándalo viral en pleno concierto de Coldplay, reapareció en público Andy Byron, ex director ejecutivo de la empresa tecnológica Astronomer. Según imágenes publicadas por el Daily Mail, Byron y su esposa Megan fueron vistos paseando en Maine, luciendo sus anillos de boda y mostrando una actitud serena.

Las fotografías muestran a la pareja mientras abandonaba una lujosa mansión en Kennebunk para dirigirse juntos a la playa y compartir un picnic al atardecer.

Esta salida ocurre a dos meses después de que Byron fuera el centro de un escándalo mediático tras ser captado junto a su jefa de recursos humanos durante un concierto.

En las capturas, Byron y su esposa vistieron ropa deportiva y caminaron por el acomodado vecindario, retratando una imagen de normalidad pese a la reciente crisis familiar.

Las publicaciones destacan el entorno tranquilo y la aparente cordialidad entre ambos, a pesar de los rumores y las especulaciones que han surgido en torno a su relación tras el incidente.

El escándalo durante el concierto

El origen del escándalo que sacudió la vida personal y profesional de Andy Byron ocurrió el 16 de julio, en pleno concierto de Coldplay en el Gillette Stadium, Massachusetts.

Durante el evento, la pantalla gigante enfocó de manera inesperada a Byron y a Kristin Cabot, entonces directora de personal de Astronomer, quienes se encontraban juntos en la llamada “cámara de besos”.

Lejos de disfrutar el momento, ambos intentaron esquivar la atención agachándose de manera apresurada y tratando de ocultar sus rostros, pero la reacción torpe resultó aún más llamativa y generó especulación instantánea entre los asistentes y usuarios de redes sociales.

La situación no pasó inadvertida ni para los propios miembros de la banda. Chris Martin, cantante de Coldplay, realizó un comentario al notar el incómodo comportamiento de la pareja en pantalla, preguntándose si estaban teniendo una aventura o si tan solo eran personas muy tímidas.

Ese gesto, sumado a la viralidad de las imágenes en redes sociales, amplificó la magnitud del incidente y llevó a que el hecho trascendiera del ámbito privado al público.

Tras el escándalo que sacudió su entorno, Megan Byron abandonó la residencia principal que compartía con Andy en Northborough y se trasladó a otra de cuatro habitaciones y más de 380 metros cuadrados en Kennebunk, Maine.

Esta propiedad se convirtió en su refugio en medio de la crisis matrimonial, buscando privacidad y un ambiente más reservado para afrontar la situación familiar.