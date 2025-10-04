Guns N' Roses regresa hoy a El Salvador después de 15 años

San Pedro Sula, Honduras.

Guns N’ Roses regresa a El Salvador con su alineación clásica tras 15 años de espera.

Este sábado 4 de octubre, el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González será testigo de uno de los conciertos más esperados del año: el regreso de Guns N’ Roses a El Salvador, después de 15 años de ausencia.

La banda estadounidense, ícono del hard rock, se presentó por primera vez en el país en 2010, pero en aquella ocasión solo Axl Rose representaba a la alineación original. Esta vez, el público salvadoreño y los hondureños, nicaragüenses y guatemaltecos que viajaron hasta allá a disfrutar del show podrán vibrar con el trío clásico: Axl Rose, Slash y Duff McKagan, en el marco de su gira mundial "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things".

El evento promete una experiencia de alto nivel técnico y emocional:

-Las puertas abrirán a las 3:00 p.m.

-La banda salvadoreña Run42K será telonera a las 6:00 p.m.

-Guns N’ Roses subirá al escenario a las 7:30 p.m., con un show de casi tres horas.

El escenario contará con una estructura imponente: techo de 20 metros de altura, pantallas gigantes y un despliegue de luces que rivaliza con los grandes festivales internacionales.

El repertorio incluirá clásicos como "Sweet Child O’ Mine", "November Rain", "Welcome to the Jungle" y "Paradise City", además de algunas sorpresas que la banda ha incorporado en su gira latinoamericana.

Fanáticos de Guatemala, Honduras y Nicaragua también se han movilizado para asistir al concierto, que marca un hito regional en la historia del rock.

Según informa elsalvador.com los boletos siguen disponibles para las localidades de Ultra AMEX ($275), Platinum ($175) y VIP ($120), en los puntos autorizados de Fun Capital y Todoticket, con localidades que se adaptaron a la nueva sede.

Originalmente el concierto estaba previsto en el Estadio Cuscatlán, pero la organización decidió moverlo al Estadio Mágico González. Las entradas adquiridas para el Cuscatlán siguen siendo válidas y fueron reasignadas conforme a la nueva distribución del recinto.