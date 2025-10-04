¿Cómo se creó un éxito mundial? Los secretos ocultos de 'KPop Demon Hunters'

Estados Unidos.

Tras convertirse en la película más vista en la historia de Netflix, con una banda sonora récord y hasta una zona temática inspirada en su universo en el mayor parque de atracciones de Corea del Sur, los creadores de 'KPop Demon Hunters' creen saber la clave del éxito: "La gente quiere ver nuevos proyectos y nuevas formas de contar historias", asegura a EFE su creadora, Maggie Kahng.

Con una propuesta original inspirada en la mitología y el folklore coreano, Kang y Chris Appelhans ('Wish Dragon') dirigieron una película animada y musical que sigue a Rumi, la líder de HUNTR/X, un grupo de K-pop que, en secreto, lucha contra fuerzas demoníacas.

La protagonista debe mantener oculta su verdadera identidad, incluso ante sus compañeras, cuya cercana relación comienza a tambalearse cuando los Saja Boys, una banda masculina, comienza a enamorar al público con su música y amenazar el éxito de las HUNTR/X.

'KPop Demon Hunters' tuvo su estreno en EEUU el 20 de junio en la plataforma de Netflix y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos.

Tan solo dos meses después de su estreno, la cinta se convirtió en la película más vista en la historia de Netflix, acumulando 236 millones de visualizaciones. En agosto, tuvo un inusual estreno especial en cines que complementó su éxito en 'streaming', y esta semana, además, alcanzó el récord de mayor permanencia en el top 10 de la plataforma, con 15 semanas consecutivas, de las cuales pasó ocho en el primer lugar y el resto en el segundo.

De manera simultánea, la banda sonora alcanzó el número 1 en la lista Billboard 200 de álbumes, y el tema 'Golden', lideró la lista Hot 100, de HUNTR/X, el trío a quien en la vida real dan voz EJAE, Audrey Nuna y REI AMI.

En Corea del Sur, el parque temático Everland, el más grande del país, abrió una sección dedicada al filme, y además, se lanzó una colaboración con el videojuego 'Fortnite', que incluirá personajes de la película y permitirá a los usuarios crear sus propios juegos inspirados en su universo.

"Creo que lo que más orgullo me da es que esta es una película profundamente coreana desde el punto de vista cultural, y verla llegar a tantas personas en todo el mundo que aceptan a estas chicas como nuevas superheroínas, aunque sean coreanas, lo hace ser un momento muy especial para cualquier persona coreana", dice Kang.

ROMPIENDO ESQUEMAS Y CONQUISTANDO EL MUNDO