Diddy es condenado a 50 meses y una multa de 500.000 dólares

Nueva York.

Conocido como uno de los reyes del hip-hop y empresario de éxito, el rapero neoyorquino Sean John Combs, conocido como 'Puff Daddy' o 'Diddy', pasó de ser un artista de gran popularidad a un convicto por delitos relacionados con la prostitución. Combs fue condenado este viernes a 50 meses de prisión —equivalentes a unos cuatro años y dos meses— por dos cargos de transporte con fines de prostitución y a pagar una multa de 500.000 dólares, ha estado rodeado de polémicas desde sus inicios, pero hasta ahora había logrado sortear la mayoría de los problemas en los que se vio envuelto con pocas consecuencias. Su caía en desgracia comenzó al destaparse las orgías de sexo salvaje en las que forzaba a personas -incluidas menores- a participar y que se desarrollaban durante sus famosas 'Fiestas blancas', en las que los asistentes debían vestir de ese color y a las que acudían todo tipo de famosos. Ha sido el final de una estrella que nació como Sean John Combs el 4 de noviembre de 1969 en el Harlem neoyorquino, aunque se crió en Mount Vernon, una ciudad al norte de Nueva York, donde él y su familia se trasladaron tras el asesinato de su padre en 1972, cuando él solo tenía dos años. En 1987 comenzó el grado de Empresariales en la Universidad de Howard (Washington D.C.), y, aunque lo abandonó dos años después, se ganó notable fama en el centro educativo por organizar cada semana fiestas a las que llegaban a acudir hasta mil personas. MÚLTIPLES PROCESOS LEGALES

Su primer choque conocido con la justicia se produjo en 1991 cuando Combs, que entonces ya trabajaba como director de talentos en la discográfica Uptown Records, organizó un partido de baloncesto junto al también rapero Heavy D. para recaudar fondos contra el sida en la universidad City College en Nueva York. Al gimnasio del centro, que tenía un aforo para 2.730 personas, acudieron unas 5.000, y se produjo una estampida que dejó nueve muertos. Combs cerró un acuerdo de indemnización con las familias de las víctimas. En 1996 fue declarado culpable de amenazar con una pistola a un fotógrafo de un tabloide y tuvo que pagar una multa de 1.000 dólares. Y en 1999 fue acusado de agredir a patadas y puñetazos al ejecutivo discográfico Steve Stoute. Ese mismo año, en diciembre, se vio involucrado en un tiroteo en una discoteca de Nueva York mientras estaba acompañado por su entonces pareja, Jennifer López. Ambos fueron detenidos tras el incidente, en el que tres personas resultaron heridas. Aunque Combs fue exonerado en el juicio, junto a otras dos personas, se comprometió en 2011 a indemnizar con 1,8 millones de dólares a la víctima más afectada, que recibió un disparo en la cara. Fue a raíz del juicio de la discoteca de Nueva York y la mala fama que se había ganado en la prensa, cuando el rapero decidió dejar atrás el nombre artístico ‘Puff Daddy’ y pasó a llamarse ‘P.Diddy’, recortado posteriormente a ‘Diddy’. CARRERA ARTÍSTICA EMPRESARIAL