Taylor Swift rompe récord de streaming en Spotify, en el primer día de estreno de su disco

El nuevo disco de Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl', se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en Spotify en lo que va de 2025, confirmó la plataforma este viernes.

Spotify había confirmado a principios de esta semana que el duodécimo trabajo discográfico de la cantante ya había batido el récord de la plataforma por mayor cantidad de pre-guardados para un álbum, al superar los cinco millones.

Swift lanzó el álbum a medianoche, menos de un año después de poner fin a su monumental 'The Eras Tour', la gira mundial con la que mostró su poderío en la industria como una de las figuras del pop más importantes de la actualidad.