Bad Bunny enfrenta el rechazo del movimiento MAGA para actuar en el Super Bowl 2026

La elección de Bad Bunny como el artista que se presentará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2026 ha provocado el rechazo de algunos sectores políticos en EE.UU.

Tal es el descontento que Corey Lewandowski, aliado de Trump y asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo este miércoles que agentes de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, estarán presentes en el show.

"No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente", dijo Lewandowski en el programa The Benny Show.

"Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos, los arrestaremos, los meteremos en un centro de detención y los deportaremos".

El show de medio tiempo de la final de la NFL (liga profesional de fútbol americano) es una de las presentaciones musicales más vistas en Estados Unidos y suele consagrar al artista que lo da como uno de los más grandes de su época.

En una publicación en su cuenta de X de cerca de 4 millones de seguidores, el comentarista y YouTuber Benny Johnson calificó al artista puertorriqueño como un "enemigo acérrimo de Trump" y un "activista en contra de ICE".

Y agregó: "La NFL se está autodestruyendo año tras año".

Nick Adams, un comentarista que se describe a sí mismo como "el autor favorito del presidente Trump" y que recientemente se anunció que será el embajador de EE.UU. en Malasia, dijo que la elección de Bad Bunny es "una cachetada en la cara para la abrumadora mayoría de estadounidenses que apoyaron a Donald Trump".

Adams llamó al movimiento MAGA a boicotear el Super Bowl y propuso al cantante Kid Rock como alternativa.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom —uno de los más feroces opositores a Trump— le respondió, en broma, diciendo que Kid Rock tiene prohibido presentarse en ese estado, que es donde se realizará el evento.

Varias de las publicaciones en redes sociales en protesta contra el anuncio de la NFL incluían fotos de Bad Bunny vestido con ropa femenina o luciendo maquillaje y sugerían que su comportamiento no es el adecuado para un programa familiar.

Otros usuarios se quejaron de que en un importante evento estadounidense se presente un artista que canta en español

"No se debería permitir que no haya canciones en inglés en uno de los eventos televisivos más vistos del año en Estados Unidos...", escribió Danica Patrick, expiloto de automovilismo y comentarista de derecha.

Trish Reagan, presentadora de televisión, dijo por su parte que Bad Bunny es "un rapero con un catálogo de letras vulgares", y se refirió a la canción "Compositor del Año", que dice "un presidente mamabicho que no hace un pito".

Bad Bunny contra Trump

En un momento crucial de la campaña presidencial de 2024, Bad Bunny dejó ver su apoyo a Kamala Harris publicando en su cuenta de Instagram un video en el que la entonces candidata demócrata acusaba a Trump de haber abandonado a Puerto Rico e intentado bloquear la ayuda humanitaria luego de los huracanes que azotaron la isla en 2017 y 2018.

Este año, además, el cantante también ha expresado en varios gestos su rechazo a la política antiinmigración de Trump.

En junio, publicó un video en el que decía que se había topado mientras conducía con una redada de ICE en Puerto Rico. "Se tiraron aquí (...) en vez de dejar a esa gente tranquila trabajando ahí", afirmaba.

Posteriormente, en una entrevista con la revista i-D, confirmó que su decisión de hacer una residencia de conciertos exclusivamente en Puerto Rico y no dar conciertos en EE.UU. continental tuvo que ver con que temía que se realizaran redadas para capturar migrantes fuera de sus shows.

"Estaba el problema de que ICE podría estar fuera. Y es algo de lo que hablábamos y que nos preocupaba mucho", señaló.