Natti Natasha desata la locura con su embarazo bailando descalza en un centro comercial

Cientos de personas llegaron el pasado domingo a The Mall of San Juan, en Puerto Rico, para formar parte del “Baby Shower del pueblo” de la cantante urbana Natti Natasha y su pareja, el productor musical Raphy Pina.
La gran celebración en honor a la nueva criatura que llegará al hogar de la familia Pina Gutiérrez, se trata de un niña y la pareja quiso un festejo con el pueblo puertorriqueño a beneficio de las entidades benéficas Vimenti y el Hogar Cuna San Cristóbal, entre otras.
A la hermana de Vida, hija de la pareja, no le faltará nada, por tanto convocar un evento masivo para ayudar a otros niños que no cuentan con los recursos económicos ni con un sustento o apoyo familiar fue el motivo principal de la artista urbana que reveló en vivo el sexo de su bebé en la pasada edición de los Premios Juventud en Panamá.
La pareja invitó a las personas a realizar sus donativos de ropa, alimentos no perecederos, artículos de primera necesidad y hasta comida para mascotas, entre otros. El evento combinó solidaridad, música, entretenimiento y diversión familiar.
La actividad, que ocupó varios espacios en el centro comercial, se dividió en estaciones. Una de las estaciones fue la que invitaba a los asistentes a dejar su donativo. Una vez los invitados hacían su donativo, recibían un mapa que debían ponchar en las diferentes estaciones para participar del gran sorteo de un auto nuevo del 2025 de Avilés Auto.
Desde las 11:00 a.m. el público comenzó a llegar al centro comercial, que ubicó una estación con el bizcocho y el carro del sorteo. Las estaciones eran experiencias distintas para los asistentes que disfrutaron libre de costo del evento.
En una de las estaciones había un exhibidor de fotografía que luego plasmaba la imagen a una galleta de obsequio. Se ubicó, además, una tarima en el primer piso del centro comercial.
A las 5:00 de la tarde, se realizó una transmisión en vivo a través de su canal en YouTube, en la que la cantante interpretó varios temas, entre ellos: “Desde hoy” y “Quiéreme hoy”.
“Gracias por estar aquí en el día de hoy. Este es el mejor Baby Shower del mundo. Nadie se puede comparar con lo que está pasando en el día de hoy. A mi familia, gracias a ustedes por dejarme respirar también. Esto es un baby shower y un party diferente, eso es bueno.
La tarde dominical se llenó de más emoción cuando se anunció el nombre de la bebé, a la que llamarán Dominique Isabelle. Según Pina, el primer nombre responde a que es mitad dominicana y el segundo es el nombre de la mamá de Natti.
De igual modo, anunciaron los ganadores de varios de los concursos que llevaron a cabo. Uno de ellos fue el sorteo del auto, que se lo ganó una familia que no estaba presente porque la dama se fue de The Mall of San Juan al estar en labor de parto. Fue la razón por la que se le otorgó, aunque no estaba presente al responder la videollaada y mostrar la evidencia. Pina le añadió a ese regalo los tintes para los cristales y un año de gasolina, además de car seat y pañales.
Otra dama en avanzado estado de embarazo, ganó $3,000 al acertar el tamaño de la barriga de Natti. Mientras que 4 personas acertaron el nombre de la bebé, a quienes se les otorgó $1,000 a cada una de ellas.
Natti lo dio todo en tarima
Natalia Gutiérrez, nombre oficial de la artista, disfrutó al cien por ciento su baby shower, y hasta se quitó los zapatos para poder seguir bailando al son de sus propias canciones.
La bella exponente de música urbana inició con tacones pero al cabo de un par de horas se los quitó sin pena y continuó la fiesta.
La bella cantante y empresaria de 38 años vive una de sus etapas más bonitas junto a su familia, ya que siempre soñó con ser madre y fue hasta hace cuatro años cuando por fin pudo lograrlo por problemas de salud que se lo impedían.