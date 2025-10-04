Natti Natasha desata la locura con su embarazo bailando descalza en un centro comercial

Cientos de personas llegaron el pasado domingo a The Mall of San Juan, en Puerto Rico, para formar parte del “Baby Shower del pueblo” de la cantante urbana Natti Natasha y su pareja, el productor musical Raphy Pina.

La gran celebración en honor a la nueva criatura que llegará al hogar de la familia Pina Gutiérrez, se trata de un niña y la pareja quiso un festejo con el pueblo puertorriqueño a beneficio de las entidades benéficas Vimenti y el Hogar Cuna San Cristóbal, entre otras.

A la hermana de Vida, hija de la pareja, no le faltará nada, por tanto convocar un evento masivo para ayudar a otros niños que no cuentan con los recursos económicos ni con un sustento o apoyo familiar fue el motivo principal de la artista urbana que reveló en vivo el sexo de su bebé en la pasada edición de los Premios Juventud en Panamá.

La pareja invitó a las personas a realizar sus donativos de ropa, alimentos no perecederos, artículos de primera necesidad y hasta comida para mascotas, entre otros. El evento combinó solidaridad, música, entretenimiento y diversión familiar.

La actividad, que ocupó varios espacios en el centro comercial, se dividió en estaciones. Una de las estaciones fue la que invitaba a los asistentes a dejar su donativo. Una vez los invitados hacían su donativo, recibían un mapa que debían ponchar en las diferentes estaciones para participar del gran sorteo de un auto nuevo del 2025 de Avilés Auto.

Desde las 11:00 a.m. el público comenzó a llegar al centro comercial, que ubicó una estación con el bizcocho y el carro del sorteo. Las estaciones eran experiencias distintas para los asistentes que disfrutaron libre de costo del evento.

En una de las estaciones había un exhibidor de fotografía que luego plasmaba la imagen a una galleta de obsequio. Se ubicó, además, una tarima en el primer piso del centro comercial.