Bad Bunny se convierte en Kiko para Saturday Night Live

Estados Unidos.

Bad Bunny presentó anoche el programa "Saturday Night Live" y rindió homenaje a la clásica comedia de Televisa, "El Chavo del Ocho".

El último sketch de la noche fue una parodia de la serie de comedia creada por "Chespirito", con Bad Bunny como "Quico" y Marcello Hernández como "El Chavo".

Chloe Fineman interpretó a la madre de "Quico", "Doña Florinda"; Sarah Sherman, a "La Chilindrina"; y Andrew Dismukes, a su padre, "Don Ramón".

El sketch también contó con cameos de Kenan Thompson como "El Señor Barriga" (al que SNL llamó Mr. Stomach en inglés) y una visita sorpresa del galante pretendiente de Doña Florinda, el "Profesor Jirafales", interpretado por Jon Hamm.

"El Chavo del Ocho" fue una serie de comedia de la década de 1970 sobre un niño que vivía en un barril dentro de un complejo de apartamentos y todos los problemas que se metió con sus vecinos debido a malentendidos y a tomarse las cosas demasiado al pie de la letra.

"El Chavo del Ocho" es un clásico de la cultura latina, y aún emite repeticiones de su extensa colección de más de 300 episodios. La comedia está disponible en Estados Unidos a través de la plataforma Vix de Televisa-Univisión, y Televisa lo emite cada tarde para América Latina.

El homenaje que se emitió en SNL el sábado por la noche capturó a la perfección la esencia de los personajes, con cada actor imitando magistralmente las personalidades de sus respectivos personajes.