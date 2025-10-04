Bad Bunny "emocionado" por Puerto Rico y todos los latinos por actuación en el Super Bowl

Estados Unidos.

El artista puertorriqueño Bad Bunny se mostró "emocionado" por "amigos, familia, Puerto Rico y toda la gente latina", tras el anuncio de que actuará en el espectáculo del descanso del Super Bowl de 2026. "Estoy emocionado por mis amigos, mi familia, por Puerto Rico y por toda la gente latina alrededor del mundo. Estoy emocionado por mi cultura. Estoy emocionado por todo, no solo por mí. Se siente muy bien", declaró el conocido como ‘Conejo malo’, en una entrevista con Zane Lowe y Ebro Darden en ‘Halftime Headliner Special de Apple Music’.

Bad Bunny marcará con esta actuación otro hito más en su carrera, ya que será el primer artista latino en presentarse en solitario en dicho evento, en tiempos en que la comunidad latina sufre las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, rememoró que cuando se enteró de la noticia estaba en medio de un entrenamiento y "fue muy especial". A su juicio, "es el resultado de hacer las cosas con corazón, siempre dar lo mejor" y trabajar con pasión.