Aldo de Nigris gana La Casa de los Famosos México 2025

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su fin el 5 de octubre de 2025. Tras más de 70 días de convivencia, estrategias y emociones intensas, el público eligió a su favorito: Aldo de Nigris, quien se llevó el premio de 4 millones de pesos y el reconocimiento como el gran triunfador del reality más viral del año.

Posiciones finales de los participantes: Primer lugar: Aldo de Nigris (Influencer regiomontano, sobrino de Poncho de Nigris. Carismático y estratégico).

Segundo lugar: Dalilah Polanco (Actriz y comediante mexicana, conocida por La Familia P. Luche y Cuéntamelo Ya!); Tercer lugar: Abelito (Abel Sáenz R.) es un influencer juvenil, popular por su contenido en redes sociales y estilo desenfadado.

Cuarto lugar: Shiky (Artista español, conductor e influencer con trayectoria en radio y teatro).Quinto lugar: Mar Contreras (Actriz y cantante mexicana, reconocida por su participación en Teresa y otras telenovelas).