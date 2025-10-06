  1. Inicio
Aldo de Nigris gana La Casa de los Famosos México 2025

Aldo de Nigris ganó La Casa de los Famosos México 2025 tras 70 días de competencia y más de 151 millones de votos del público.

  • 06 de octubre de 2025 a las 07:41 -
  • Redacción web
Aldo de Nigris se convirtió anoche en el ganador de la tercera edición de La Casa de los Famosos México.

 Foto Instagram LCDLFM

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su fin el 5 de octubre de 2025. Tras más de 70 días de convivencia, estrategias y emociones intensas, el público eligió a su favorito: Aldo de Nigris, quien se llevó el premio de 4 millones de pesos y el reconocimiento como el gran triunfador del reality más viral del año.

Posiciones finales de los participantes: Primer lugar: Aldo de Nigris (Influencer regiomontano, sobrino de Poncho de Nigris. Carismático y estratégico).

Segundo lugar: Dalilah Polanco (Actriz y comediante mexicana, conocida por La Familia P. Luche y Cuéntamelo Ya!); Tercer lugar: Abelito (Abel Sáenz R.) es un influencer juvenil, popular por su contenido en redes sociales y estilo desenfadado.

Cuarto lugar: Shiky (Artista español, conductor e influencer con trayectoria en radio y teatro).Quinto lugar: Mar Contreras (Actriz y cantante mexicana, reconocida por su participación en Teresa y otras telenovelas).

Récords e impacto

La edición 2025 rompió récords al registrar más de 151 millones de votos acumulados y más de 132 millones de espectadores. La gala final fue seguida en televisión abierta, plataformas digitales e incluso en salas de cine, consolidando al programa como un fenómeno cultural y mediático en México.

Durante la gala, los finalistas recibieron mensajes de apoyo de los ganadores de temporadas anteriores, Wendy Guevara y Mario Bezares. La emoción se vivió en todo el país, con familias reunidas para presenciar el desenlace de esta intensa temporada que mantuvo la atención del público de principio a fin.

La Casa de los Famosos México 2025 no solo entregó un premio millonario, sino que reafirmó su posición como uno de los reality shows más influyentes de la televisión mexicana.

Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

