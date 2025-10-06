Aldo de Nigris gana La Casa de los Famosos México 2025

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su fin el 5 de octubre de 2025. Tras más de 70 días de convivencia, estrategias y emociones intensas, el público eligió a su favorito: Aldo de Nigris, quien se llevó el premio de 4 millones de pesos y el reconocimiento como el gran triunfador del reality más viral del año.
Posiciones finales de los participantes: Primer lugar: Aldo de Nigris (Influencer regiomontano, sobrino de Poncho de Nigris. Carismático y estratégico).
Segundo lugar: Dalilah Polanco (Actriz y comediante mexicana, conocida por La Familia P. Luche y Cuéntamelo Ya!); Tercer lugar: Abelito (Abel Sáenz R.) es un influencer juvenil, popular por su contenido en redes sociales y estilo desenfadado.
Cuarto lugar: Shiky (Artista español, conductor e influencer con trayectoria en radio y teatro).Quinto lugar: Mar Contreras (Actriz y cantante mexicana, reconocida por su participación en Teresa y otras telenovelas).
Récords e impacto
La edición 2025 rompió récords al registrar más de 151 millones de votos acumulados y más de 132 millones de espectadores. La gala final fue seguida en televisión abierta, plataformas digitales e incluso en salas de cine, consolidando al programa como un fenómeno cultural y mediático en México.
Durante la gala, los finalistas recibieron mensajes de apoyo de los ganadores de temporadas anteriores, Wendy Guevara y Mario Bezares. La emoción se vivió en todo el país, con familias reunidas para presenciar el desenlace de esta intensa temporada que mantuvo la atención del público de principio a fin.
La Casa de los Famosos México 2025 no solo entregó un premio millonario, sino que reafirmó su posición como uno de los reality shows más influyentes de la televisión mexicana.