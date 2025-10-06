'Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl' lidera la taquilla mundial

Estados Unidos.

'Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl', la película promocional con la que la cantante estadounidense acompañó el lanzamiento de su álbum 'The Life of a Showgirl', lideró este fin de semana la taquilla cinematográfica, con 46 millones de dólares de recaudación a nivel mundial.

El filme, de 89 minutos de duración y una presentación limitada, solo disponible en cines entre los pasados 3 y 5 de octubre, logró 33 millones de dólares en Estados Unidos y otros 13 millones a nivel internacional, según las cifras difundidas por Box Office Mojo.

En el número dos se situó 'One Battle After Another', dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, que el fin de semana anterior, el de su estreno, se colocó como la más taquillera.