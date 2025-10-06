Hijo de Ricky Martin debuta como bailarín de su papá y causa revuelo con sus pasos

Ricky Martin hizo historia el pasado fin de semana con dos exitosas presentaciones en Santiago de Chile, en la recién inaugurada Claro Arena. El intérprete de origen puertorriqueño no estuvo solo en su show del pasado sábado 4 de octubre, sino bien acompañado por su hijo, Valentino, quien es conocido en las redes sociales como 'Tino'.

El jovencito de 17 años es todo un experto en baile y sobre el escenario se sumó al show de su padre, dejando ver que el arte y la pasión por la danza corren por sus venas.

'Tino' es uno de los mellizos de Ricky Martin; su otro hijo, Matteo, es un poco más discreto y está alejado de los reflectores. A diferencia de 'Tino', Matteo tiene sus redes sociales privadas.

En su perfil de Instagram, donde tiene más de 89 mil seguidores, el jovencito compartió un video de su momento cumbre en el show, donde hizo una pirueta doble que dejó sin aliento a los miles de asistentes al concierto. " OK Pues Esto Paso", escribió el adolescente junto al video que publicó con orgullo en sus redes.

En el video se aprecia a Ricky Martin dándole la batuta a su hijo para tomar el escenario y hacer sus piruetas de baile y una pequeña coreografía, donde dejó ver el esmero que pone en sus ensayos y para mantenerse físicamente.