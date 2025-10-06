Hija de Mónica Spear dedica conmovedor mensaje de cumpleaños a su fallecida madre

Mayita Spear, hija de la recordada actriz y exreina de belleza venezolana Mónica Spear, conmovió a sus seguidores al dedicar un mensaje lleno de amor y nostalgia a su madre, quien este 4 de octubre habría cumplido 41 años.

"Hoy, un día como este, estarías cumpliendo 41 años.Cada año te siento revivir en mi memoria, y cada año vuelvo a perderte un poco.Será que me parezco a ti, porque aunque no estés aquí, sigo llevando tu risa, tu fuerza y tu amor en mi piel.Te celebro, te extraño y te amo siempre, mami", escribió la adolescente en su cuenta de Instagram junto a un video de momentos de la actriz.

En otra publicación, Maya compartió una imagen de ella junto a su madre creada con inteligencia artificial. En el post, escribió: "Cada instante te resucita, cada instante te pierde otra vez. ¿Será que llevo tu reflejo en mí?".