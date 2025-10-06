Tiny Desk de 31 minutos: todo lo que debes saber

El 6 de octubre de 2025, el icónico programa chileno 31 Minutos lanzó su esperado Tiny Desk Concert para la cadena estadounidense NPR, en el marco de la celebración de la herencia latina "El Tiny".

El set, que combina la nostalgia con el característico humor del programa, fue protagonizado por los títeres más queridos del noticiero.

Durante más de 21 minutos, los títeres de 31 Minutos hicieron su show con música, sátira y referencias culturales, logrando un espectáculo lleno de humor, crítica social y guiños que solo los fans más atentos pudieron notar.

El esperado debut de 31 Minutos en el Tiny Desk de la NPR no solo cumplió con las expectativas: las superó. En poco más de 21 minutos, el elenco liderado por Tulio Triviño combinó humor, música y reflexión social, en un montaje cuidadosamente pensado para rendir homenaje al formato original del programa estadounidense y, al mismo tiempo, mantener la esencia del popular noticiero de títeres.

Uno de los elementos más comentados fue la presencia constante de Cocodrilo, quien aparece a lo largo de la presentación como un agente encargado de “llevar sanos y salvos a casa” a los protagonistas.

Antes de interpretar Bailan sin Cesar, se dejó entrever un trasfondo real de su situación. “Soy Tulio Triviño y esta es la presentación de 31 Minutos en Washington, que es exactamente el tiempo que expiran nuestras visas de trabajo”, bromean durante el show, en una clara alusión a las dificultades migratorias que enfrentan los artistas latinoamericanos en Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.

La presentación incluyó siete canciones, entre ellas Objeción Denegada, que sorprendió a los fanáticos por su arranque con la inconfundible introducción de Better Call Saul.

En medio del tema, Juan Pablo Sopa, invitó al público a reírse de la burocracia y los límites legales.

“Alza la mano si se te venció la Waiver, alza la mano si tú eres ilegal”, cantó el personaje. En tanto, en el final de la canción se escuchó el audio viral “¡wen abogao!”, al cierre de la canción.

Homenaje a los prisioneros

En los minutos finales, la banda interpretó el outro de La voz de los 80, como guiño al rock chileno de los años ochenta y a la resistencia cultural de esa época.

El diseño de vestuario y escenografía también tuvo un papel clave: los músicos y titiriteros vistieron atuendos que imitaban el entorno de las oficinas de NPR, con un diseño que los hacían “camuflarse” en el fondo. El objetivo, era claro: que la atención se centrara completamente en los títeres y su relato. Incluso el pianista lució una camiseta estampada con la parte frontal del piano, sumándose al juego visual.

De esta manera, 31 Minutos no solo se unió al selecto grupo de artistas chilenos que han pasado por el Tiny Desk —como Mon Laferte, Ana Tijoux y Rubio—, sino que además logró imprimir su sello único: una mezcla perfecta entre ironía y crítica social.

Para ver el show completo, puede ingresar al link de YouTube: 31 Minutos Tiny Desk Concert