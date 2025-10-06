Jimmy Kimmel logra mayor popularidad que Trump tras suspenderse su programa, dice encuesta

Washington.

El comediante Jimmy Kimmel goza de una mayor popularidad que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la suspensión temporal de su programa de televisión en medio de presiones de la Casa Blanca, según una encuesta de YouGov y The Economist.

El sondeo revela que Kimmel cuenta con una favorabilidad neta de cuatro puntos, ya que el 44 % de los encuestados tiene una opinión favorable del humorista, el 41 % desfavorable y el 15 % se declara indeciso.

En contraste, Trump registra una preferencia neta de -13 puntos, con un 41 % de opiniones favorables, un 54 % desfavorables y un 5 % de indecisos.

La encuesta se realizó entre el 26 y el 29 de septiembre a 1.656 adultos estadounidenses, con un margen de error del 3,4 %.

La cadena ABC suspendió de manera abrupta el programa 'Jimmy Kimmel Live!' el 17 de septiembre, luego de que el presentador criticara la respuesta de la Administración Trump al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.