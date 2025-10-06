¿Está bien? Supremo sufre accidente en carretera hacia Olancho

El reconocido creador de contenido hondureño Lester Cardona, conocido como Supremo, sufrió un accidente de tránsito este lunes 6 de octubre mientras se dirigía junto a su equipo de trabajo hacia el departamento de Olancho.
El percance ocurrió en plena carretera, cuando el vehículo en el que se transportaban -una limosina blanca- sufrió daños considerables en su parte frontal. Las imágenes del accidente, difundidas rápidamente a través de redes sociales, muestran la destrucción del lujoso vehículo.
Afortunadamente, tanto Supremo como los demás ocupantes del vehículo resultaron ilesos. Entre los acompañantes del creador de contenido se encontraban otros integrantes de la llamada "selección de tiktokers de Honduras", incluidos Caracol y Joao Ferreira.
"¡Por algo pasan cosas! Acabamos de chocar mi gente, pero estamos bien", se lee en las redes sociales del popular tiktoker.
Hasta el momento no se han reportado causas oficiales del accidente, ni se ha emitido un comunicado formal por parte del equipo afectado. Sin embargo, los videos difundidos muestran que no hubo necesidad de asistencia médica de emergencia para los involucrados.
El grupo se dirigía a cumplir compromisos relacionados con la creación de contenido en esa zona del país.
Supremo sufrió accidente en 2024
Un incidente similar ocurrió en 2024, cuando Lester Cardona, conocido como Supremo, se vio involucrado en un accidente en Puerto Cortés.
En esa ocasión, el creador de contenido se dirigía hacia Nicaragua a bordo de una camioneta Ford, la cual sufrió daños considerables durante el trayecto.
"Aquí pueden ver lo que pasó", comentó entonces al compartir imágenes del percance en sus redes sociales.