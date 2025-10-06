¿Está bien? Supremo sufre accidente en carretera hacia Olancho

Olancho, Honduras

El reconocido creador de contenido hondureño Lester Cardona, conocido como Supremo, sufrió un accidente de tránsito este lunes 6 de octubre mientras se dirigía junto a su equipo de trabajo hacia el departamento de Olancho.

El percance ocurrió en plena carretera, cuando el vehículo en el que se transportaban -una limosina blanca- sufrió daños considerables en su parte frontal. Las imágenes del accidente, difundidas rápidamente a través de redes sociales, muestran la destrucción del lujoso vehículo.

Afortunadamente, tanto Supremo como los demás ocupantes del vehículo resultaron ilesos. Entre los acompañantes del creador de contenido se encontraban otros integrantes de la llamada "selección de tiktokers de Honduras", incluidos Caracol y Joao Ferreira.

"¡Por algo pasan cosas! Acabamos de chocar mi gente, pero estamos bien", se lee en las redes sociales del popular tiktoker.