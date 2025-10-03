  1. Inicio
Supremo se retira de la Selección de tiktokers y señala a un influencer

Los tiktokers hondureños vivieron una jornada polémica en Guatemala tras perder 2-1 ante los creadores de contenido locales.

Supremo y compañía sufrieron un robo futbolero que aún causa eco en redes. La Baleada Mecánica volvió a caer en un duelo lleno de polémica.
En un partido lleno de tensión y decisiones cuestionables, los tiktokers de Guatemala se impusieron 2-1 ante los creadores de contenido de Honduras.
Este fue el XI titular de los tiktokers de Honduras: Stenfort; Raphinha, Osvaldo, Brayan La Playa, Barbarito; Loncho, Joao, Caleb, Mr Jc, Juninho; Supremo.
El show de los creadores de contenido catrachos y guatemaltecos comenzó entre risas, paz y saludos cordiales, pero no sería así hasta el final.
Supremo calentando a los aficionados que asistieron al Estadio Cóbar con el gesto de "silencio".
Y es que el gol hondureño no tardó en llegar. Un centro al área tras un tiro de esquina y Brayan La Playa saltó como CR7 para cabecear el balón y asistir al goleador.
En esta ocasión fue el brasileño Juninho. El '9' de los tiktokers de La Baleada Mecánica solo llegó a empujar el balón y a celebrar tras la enorme asistencia de Brayan La Playa.
El asistidor de la noche, tremendo cabezazo para dejarle servido el gol en bandeja de oro a Juninho.
Así celebraron los creadores de contenido de Honduras, el tanto que los tenía como ganador en la primera parte del juego entre tiktokers.
Quédate con quien te mire como Supremo a Juninho tras anotar el primer y único gol de los tiktokers de Honduras ante Guatemala.
Pero los tiktokers guatemaltecos no se quedaron de brazos cruzados. En el segundo tiempo, por medio de un tiro libre, empataron el juego con un disparo desde larga distancia.
Los tiktokers hondureños seguían intentando y buscando el gol que sentenciara a los guatemaltecos en su casa, pero mucha imprecisión en los delanteros de La Baleada Mécanica.
¡ROBO A LOS HONDUREÑOS! Esta tremenda falta dentro del área a Irving Matheus no fue pitada por el árbitro y cabe mencionar que había VAR en el Estadio Cóbar.
Supremo y compañía se encuentran indignados porque les robaron. Este penal no pitado fue en el segundo tiempo, La Baleada Mecánica pudo sentenciar el encuentro y evitar los tiempos extras.
El partido se calentó de más y hubo una tangana en el terreno de juego. Los creadores de contenido de Honduras y Guatemala se enfrentaron en diversas ocasiones.
Supremo tuvo que salir del partido por molestias en su lesión que sufre desde hace unas semanas. Joao le ayudó a salir del campo para que forzara su pie.
El brasileño Joao ya es un hondureño más y lo deja todo por la 'H', dentro y fuera del terreno de juego.
Los tres brasileños que reforzaron a La Baleada Mécanica: Joao Ferreira, Irving Matheus y Juninho Manella.
Chauder 'La Bala' Morazán nunca hace falta en la banca de los creadores de contenido de Honduras, indispensable en el banquillo de La Baleada Mecánica.
Una peculiar forma de hidratarse la de Mr Jc durante el partido, pero bueno... ellos son los que saben cómo hacerlo.
Finalmente, en la primera parte de los tiempos extras, los tiktokers de Guatemala sentenciaron a los catrachos con un tiro libre que dejó sin nada que hacer a Stenfort y así celebraron los chapines.
Los tiktokers de Honduras terminaron indignados y molestos porque aseguran que les robaron en Guatemala y tuvieron que haber pitado el penal a favor de La Baleada Mecánica en la segunda parte.
Shin Fujiyama triste e ndignado por la derrota de la 'H' tiktokera que solo tiene una victoria fuera de casa y 3 derrotas.
La Prensa conoció que posiblemente la vuelta ante los chapines se jugará el próximo viernes 24 de octubre en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, pero está por confirmarse.
Sin embargo, Supremo dejó este mensaje en sus redes sociales: "Con mucho amor se creó la Selección de Tiktokers y ha sido un proceso súper precioso, pero hasta aquí llegó. Muchos creadores, como MR JC, me culpan a mí por las derrotas, cuando exigen jugar y, al entrar, no juegan. Entonces, mejor me retiro. Gracias a todos por su apoyo, de corazón".
