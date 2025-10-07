Nicole Kidman "cierra ciclo" con nuevo look

El regreso de Nicole Kidman a la escena pública está siendo muy distinto a lo que muchos esperaban . Lejos de mostrarse triste y abatida por su divorcio, la actriz ha vuelto a ponerse delante de las cámaras derrochando fuerza, belleza y confianza.

Después de la cita benéfica a la que acudió este fin de semana en Dallas (Texas), Nicole se fue directa a París para asistir al desfile de Chanel, donde se convirtió en el centro de todas las miradas.

En los últimos días, Nicole no ha dejado de acaparar titulares por su divorcio de Keith Urban, pero ella no hace caso a dimes y direres. Está centrada en sí misma y decidida a escribir un nuevo comienzo que ha empezado, como hacen otras tantas celebrities, cuando se separan, con un cambio de look.

Kidman, de 58 años, lució así de espectacular estrenando una supermelena en la que el gran protagonista fue el flequillo. Para renovar su imagen se puso en manos del estilista de las famosas Adir Abergel, quien compartió con orgullo en sus redes sociales imágenes del resultado final.

"¡Qué noche! Nueva era de flequillo", confesó el director creativo de la marca de cuidado capilar Virtue Labs que ha trabajado con otras estrellas como Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow, Kristen Stewart o Marion Cotillard.

En cuestión de horas, la protagonista de Babygirl pasó de un pelo fosco y sin brillo en un tono caramelo, a una melena sensacional con reflejos rubios, muy luminosa e hidratada, además de un corte desfilado que enmarcaba su rostro.

Nicole, que tiene un pelo natural muy rizado, lució unas ondas suaves de medios a puntas que potenciaban su look sofisticado con la camisa blanca y un maquillaje muy bonito en tonos rosados.

¿Qué mensaje transmite su nuevo corte?

"El cambio de peinado puede interpretarse como un gesto simbólico con un fuerte componente psicológico. El cabello, en muchas culturas, está vinculado con la identidad, la feminidad y, en muchos casos, define la imagen que tenemos y que queremos proyectar.

Modificarlo puede representar la necesidad de marcar un 'antes y un después', una forma visible de intentar acompañar un proceso de cambio interno", apunta Álvaro Ruiz de la Sierra Sada, psicólogo clínico, sobre la transformación de la actriz.

Desde la psicología puede entenderse como "una manifestación conductual del proceso de transformación personal: es una forma de reforzar externamente aquello que queremos ocurra internamente.

Tiene que ver con la necesidad de establecer una coherencia entre lo que deseamos internamente y lo que mostramos externamente. Y digo deseamos porque los procesos de transformación llevan tiempo y, por tanto, estas conductas no se dan al finalizar el proceso de trasformación, sino que lo acompañan como reforzadores de nuestra intención manifiesta", asegura De la Sierra.